Metliška Poletna muzejska noč v znamenju soseskih zidanic

18.6.2017 | 15:00

Metlika - Na dvorišču Belokranjskega muzeja v Metliki so včeraj pripravili že tradicionalno Poletno muzejsko noč, na katero so sicer vabili tudi številni drugi muzeji po Sloveniji. V Metliki so bile tema Poletne muzejske noči, ki so ji dali naslov Na rovaš!, belokranjske soseske zidanice.

Pred osrednjo prireditvijo so pripravili delavnico za otroke in družine Stari ate, si res pil na rovaš?, obiskovalcem pa so bile na ogled razstave v Galeriji Kambiča ter film Podobe Bele krajine. Do polnoči so si lahko ogledali tudi razstavo Življenje ljudi v Beli krajini od prazgodovine so sredine 20. stoletja.

Na osrednji prireditvi so se obiskovalci podrobneje seznanili z delom soseske zidanice Drašiči, ki deluje neprekinjeno že skoraj 300 let, saj so o njej prikazali tri filme. Nastopili so Drašički voščači, orgličar Jože Stariha in oktet Vitis. V Ganglovem razstavišču v metliškem gradu pa so odprli osrednjo letno razstavo Belokranjskega muzeja o belokranjskih soseskih zidanicah in soseski Drašiči, ki so podrobno predstavljene tudi v šesti knjigi zbirke Belokranjska dediščina. Razstavo sta odprla častna člana soseske Drašiči Andrej Dular in Slavko Dragovan.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

