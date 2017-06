Metliški plesalci spet navdušili

18.6.2017 | 20:50

Metlika - Plesno društvo Krokar iz Metlike je v tukajšnjem kulturnem domu pripravilo zaključno predstavo letošnje plesne sezone z naslovom Letni časi. Nastopili so plesalci vseh plesnih vsebin, ki jih gojijo v društvu. Tako so se predstavili plesalci plesne ustvarjalnice, klasičnega in sodobnega baleta, modernega in sodobnega plesa ter hip hop fusiona.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

