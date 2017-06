FOTO: Na novomeškem tonalitu Sam Bennett še enkrat

18.6.2017 | 18:15

Sam Bennett je na cilju zadnje etape letošnje dirke Po Sloveniji na novomeškem Glavnem trgu takole ugnal Marka Cavendisha. (Foto: I. Vidmar)

Rafal Majka

Novo mesto - S četrto etapo in drugo zmago Irca Sama Bennetta, ki je na tonalitnih kockah novomeškega Glavnega trga v ciljnem šprintu glavnine obračunal s slovitim Markom Cavendishom, ter končnim zmagoslavjem njegovega klubskega tovariša iz moštva Bora Poljaka Rafala Majke se je danes popoldne v Novem mestu končala 24. mednarodna kolesarska dirka Po Sloveniji.

Rafal Majka, ki je bil tudi sicer prvi favorit letošnje dirke Po Sloveniji, si je skupno zmago, kot je bilo pričakovati, priboril včeraj na vzponu na Roglo, kjer je bil na ciljni ravnini hitrejši od Italijana Giovannija Viscontijija in Avstralca Jacka Haiga, ki sta v istem vrstnem redu uvrščena tudi v skupni razvrstitvi dirke.

Današnja zadnja etapa od Rogaške Slatine do Novega mesta je potekala po predvidenem in že znanem scenariju ravninskih etap, po katerem moštva, ki imajo v svojih vrstah specialiste za šprint spustijo naprej skupino ubežnikov, ki niso nevarni za skupno razvrstitev, potem pa v zadnjih kilometrih ubežnike ulovijo in pripravijo čim boljše izhodišče za svoje adute.To je tokrat najbolje s precej tveganim manevrom uspelo nemškemu moštvu Bora, ki je zmagovalca prve etape Sama Bennetta na Kandijski cesti pred zavojem na Kandijski most po zunanji strani pripeljalo v ospredje tik pred Marka Cavendisha, enega najboljših šprinterjev vseh časov, ki hitrega Irca, s katerim sta od konca mostu pa do rotovža tekmece pustila za sabo za več kot dvajset metrov, kljub vsem prizadevanjem ni mogel prehiteti.

Žal se v boj za etapno zmago ni uspelo preriniti najboljšemu slovenskemu šprinterju in zmagovalcu druge etape v Ljubljani Luki Mezgecu, ki je etapo končal na sedmem mestu. Tako je v posebnem seštevku za najboljšega po točkah zbral sicer enako število točk kot Bennettt, ki pa je zaradi večjega števila etapnih zmag prevzel do tedaj njegovo rdečo majico. Osmo mesto je osvojil Rok Korošec iz moštva Amplatz-BMC, deseto pa Žiga Jerman iz ljubljanskega Roga.

Najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem vrstnem redu je junak včerajšnjega vzpona na Roglo osemnajstletni rogovec Tadej Pogačar na petem mestu, Jan Polanc (UAE Emirates), ki so ga mnogi šteli za enega od favoritov, je dirko končal na 14. mestu, Novomeščan Domen Novak (Bahrain Merida) je bil na koncu sedemnajsti, najvišje uvrščeni kolesar Adrie Mobil, nekdanji zmagovalec dirke Po Slovenija Jure Golčer, s več kot šestimi minutami zaostanka šele sedemindvajseti.

Izidi, 4. etapa:

1. Sam Bennett (Irs/Bora-Hansgrohe) 3:41:48

2. Mark Cavendish (VBr/Dimension Data)

3. Sonny Colbrelli (Ita/Bahrain-Merida)

4. Jakub Mareczko (Ita/Wilier Triestina)

5. Roberto Ferrari (Ita/UAE Emirates)

6. Andrea Palini (Ita/Androni)

7. Luka Mezgec (Orica - Scott)

8. Rok Korošec (Slo/Amplatz-BMC)

9. Marco Canola (Ita/Nippo-Vini Fantini)

10. Žiga Jerman (Slo/Rog)

...

14. Gašper Katrašnik (Slo/Adria Mobil)

26. Tadej Pogačar (Slo/Rog)

27. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates)

28. Luka Čotar (Slo/rep. Slovenije) vsi isti čas

...

- končni vrstni red:

1. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 15:16:23

2. Giovanni Visconti (Ita/Bahrain-Merida) + 0:07

3. Jack Haig (Avs/Orica-Scott) 0:17

4. Gregor Mühlberger (Avt/Bora-Hansgrohe) 0:35

5. Tadej Pogačar (Slo/Rog Ljubljana) 0:46

6. Hermann Pernsteiner (Avt/Amplatz-BMC) 0:48

7. Mattia Cattaneo (Ita/Androni) 1:08

8. Pawel Cieslik (Pol/Elekov) 1:13

9. Ivan Santaromita (Ita/Nippo-Vini Fantini) 1:14

10. Edward Ravasi (Ita/UAE Emirates) 1:31

...

14. Jan Polanc (SLO/UAE Emirates) 2:13

17. Domen Novak (Slo/Bahrain Merida) 3:16

20. Izidor Penko (Slo/Rog) 4:25

27. Jure Golčer (Slo/Adria Mobil) 6:26

41. Luka Mezgec (Slo/Orica Scott) 13:57

...

- najboljši po točkah:

1. Sam Bennett (Irs/Bora-Hansgrohe) 50

2. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 50

3. Sonny Colbrelli (Slo/Bahrain-Merida) 50

...

- najboljši na gorskih ciljih:

1. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 12

2. Giovanni Visconti (Ita/Bahrain-Merida) 8

3. Žiga Grošelj (Slo/Adria Mobil) 7

....

- najboljši mladi kolesar:

1. Tadej Pogačar (Slo/Rog) 15:57:09

2. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) + 2:30

3. Izidor Penko (Slo/Rog) 3:39

- najboljša ekipa:

1. Nippo Vini Fantini 47:55:44

2. Sangemini + 0:53

3. Androni 3:34

...

I. V.

Galerija