Na avtocesti trčila tri vozila

18.6.2017 | 18:30

Na avtocestnem odseku Trebnje zahod —Bič v smeri Ljubljane so nekaj pred deseto uro dopoldan trčila tri osebna vozila. Eno poškodovano osebo so reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so protipožarno zavarovali kraj in odklopili akumulator. Obveščene so bile pristojne službe.

S helikopterjem v klinični center

Helikopter Slovenske vojske je ob 17.31 z dežurno ekipo HNMP Brnik posredoval v brežiški splošni bolnišnici, od koder so prepeljali obolelo osebo v UKC Ljubljana.

M. Ž.