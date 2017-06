Na Gorjance najhitrejši Italijan, Udovč dvaindvajseti

18.6.2017 | 19:00

Lojze Udovč (Foto: I. Vidmar)

Skupni zmagovalec Italijan Federico Liber (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Boj za zmago na današnji gorskohitrostni avtomobilistični dirki na Gorjancih na 4300 m dolgi progi s že tradicionalnim startom pri restavraciji Prepih na Gornji Težki Vodi je bil zanimiv kot že dolgo ne. Čeprav je obe vožnji in tudi včerajšnji trening dobil Italijan Federico Liber s prototipom Gloria C8P EVO, ki je gorjanške ovinke prevozil s povprečno hitrostjo 155,64 km/h, pa je o zmagi odločila le sekunda in 584 tisočink, kolikor je za zmagovalcem zaostal izvrstni Čeh Vaclav Janik (Norma M20FC). Liber je tako na Gorjancih po 2013 in 2015 zmagal že tretjič.

Med slovenskimi vozniki je bil v skupni razvrstitvi najbolje uvrščen Milan Bubnič z Lancio Delto HF) na 12. mestu, s čimer se je še utrdil v vodstvu skupnega seštevka državnega prvenstva. Sledila sta mu Peter Marc (Mitsubishi Lancer IX) in Matej Grudnik (Renault Clio 4), za katerega je navijalo tudi domače občinstvo, saj je zaposlen v Revozu. Četrto mesto v seštevku državnega prvenstva je osvojil dolenjski veteran Lojze Udovč z Malkovca z zdaj že nekoliko zastarelim, a še vedno zelo vitalnim Cliom R3, ki je v absolutnem vrstnem redu osvojil dvaindvajseto mesto, v pokalnem prvenstvu AŠ 2005 pa za skupnim zmagovalcem Italijanom Liberjem in Vladimirjem Stankovičem tretje mesto. Poleg Udovča so nastopili še trije domačini - Martin Jeršin z Otočca je bil z Lancio Delto HF v razvrstitvi za državno prvenstvo osmi, Peter Kapler s Peugeotom 306 S16 sedemnajsti, Polona Jeršin pa s Hondo Integro enaindvajseta.

V razvrstitvi FIA evropskega gorskega prvenstva za starodobnike je zmagal Italijan Uberto Bonucci (Osella PA9/90) pred Avstrijcem Geraldom Glinzerjem (Porsche 911 Carrera) in Čehom Jirijem Kubičkom (Škoda 130RS).

I. V.

