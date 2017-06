Cesta na Gorjance v slabem stanju, tam kmalu le še s terenci

19.6.2017 | 08:00

Gorjanci - Državna cesta na Gorjance med Gabrjem in Trdinovim vrhom je na odseku od konca asfalta pri »smučišču« proti vrhu Gorjancev v precejšnji dolžini te dni v zelo slabem stanju. Očitno so pri vzdrževanju vozišče prekrili z mehkim materialom, v katerega se vozila ugrezajo deset centimetrov in še globlje. Po zadnjem dežju je to postalo še posebno moteče.

Kot so povedali lovci, pohodniki, kmetje in nekateri drugi, je vožnja na tem odseku zelo otežena in skoraj nemogoča z nižjimi osebnimi avtomobili.

Kot opozarjajo nekateri, je cesta, po kateri med drugim vozijo tudi tovornjaki, naloženi s hlodi, že daljši čas v slabem stanju.Cesto sicer redno uporabljajo med drugimi vojaki Slovenske vojske, gostinci z Gospodične in Miklavža in izletniki, med katerimi nekateri prihajajo tudi z avtobusi. Cesta z Vahte na Gorjance je po podatkih s terena še veliko slabša, zato jo uporablja vse manj ljudi.

M. L.

Galerija























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj Oceni Mars calling Resno dvomim, da so cesto s popolnoma napačnim materialom nasuli Marsovci. Torej se da silno enostavno ugotoviti, kdo ni sposoben opraviti dela, za katerega je verjetno bil plačan. 35m nazaj Oceni Janez Novak Župan naj odstopi. Preglej samo prijavljene komentatorje