V sredo se bo začelo sojenje za "facebook umor"

19.6.2017 | 12:15

Martin Kovač (Foto: J. A., arhiv DL)

Travnik, kjer je nastal posnetek krvavega obračuna (Foto: J. A., arhiv DL)

Krško - Za to sredo ob 13. uri je na Okrožnem sodišču v Krškem razpisan predobravnavni narok za 20-letnega Aleša Olovca in 29-letnega Martina Kovača, ki sta po facebooku prenašala izživljanje nad prijateljem Andrejem Cekuto. Tožilstvo ju bremeni umora in neupravičenega slikovnega snemanja. Dogodek se je zgodil v noči z 12. na 13. februar letos.

Takrat je policija dobila več prijav posnetka pretepa, objavljenega na družbenem omrežju. Policisti so po nekaj urah v okolici Podbočja v krški občini našli hudo pretepenega 26-letnika, ki so ga reševalci zaradi hudih poškodb prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je zaradi hudih telesnih poškodb umrl.

Policisti so kmalu prijeli Olovca in Kovača ter ju osumili kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe, za katero je zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let. Po smrti žrtve je tožilka Mateja Roguljič najprej dejanje kvalificirala kot posebno hudo telesno poškodbo s smrtnim izidom, za kar je zagrožena kazen do 15 let zapora, kasneje pa je obtožnico prekvalificirala v umor. To pomeni, da mladcema za umor na grozovit in zahrbten način grozi od 15 do 30 let zapora, za neupravičeno slikovno snemanje pa je zagrožena kazen do enega leta zapora.

V tem trenutku je težko napovedati, ali bosta obtožena krivdo priznala, sploh ker sta sprva lahko računala na bistveno nižjo zaporno kazen, kot jima grozi sedaj.

M. Ž., J. A.