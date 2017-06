Trčila avto in motorno kolo

19.6.2017 | 07:00

Sinoči ob 20.09 uri sta na Planinski cesti v Sevnici trčila osebno vozilo in motorno kolo. Pri tem se je poškodovala ena oseba. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega do reševalnega vozila, odklopili akumulator na motorju, počistili razlite motorne tekočine, umaknili motor iz cestišča ter nudili pomoč policiji. Poškodovano osebo so reševalci NMP Sevnica prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Ob 21.10 so gasilci PGD Trebnje v naselju Dečja vas, občina Trebnje, z avto lestvijo pomagali pri reševanju živali z drevesa.

Danes brez vode ...

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode na območju naselja Ob Krki, Ulica talcev, Pod Srobotnikom in Gradiške ulice v občini Straža, da danes ne bo pitne vode zaradi obnovitvenih del na vodovodnem omrežju. Dela bodo predvidoma trajala od 10. do 14. ure. V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 6.30 do 7.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BAJNOF, TP ŠOLA BAJNOF;

- od 8.00 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu 1 S.O. Štukelj.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3 na izvodu DOLINA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 7.30 in 9.30 uro na območju TP Šentlenart vas, Gornji Šentlenart 2 in Brežice Vrbina hlevi.

M. K.