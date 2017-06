FOTO: »Trebanjski koš« so zaključili športno

19.6.2017 | 10:00

Na startu kolesarskega maratona Dana je bilo včeraj več kot 600 kolesarjev in kolesark. (Foto: J. S.)

Prvič so se na kolesarskem maratonu lahko pomerili tudi najmlajši.

V trebanjskem športnem parku so se v zabavnih igrah pomerile še krajevne skupnosti.

Trebnje - V Trebnjem so včeraj sklenili 29. prireditev iz Trebanjskega koša, osrednjo občinsko turistično prireditev. Začeli so že v petek, ko so pripravili Dan podjetnosti, v soboto so v okviru Dneva Keltov in Rimljanov obujali bogato dediščino mesta, nedelja pa je bila športno obarvana.

V okviru Dneva športa je dopoldne Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve organiziralo že 13. kolesarski maraton Dana. Letos se je zbralo več kot 600 rekreativnih kolesarjev in kolesark, ki so se pomerili na 27- ali 65-kilometrski progi. Letošnja novost je bil še mini kolesarski maraton Dana Junior, namenjen najmlajšim, ki so se s poganjalčki ali kolesi podali na 200-metrsko progo. Najmlajša udeleženka je štela vsega 14 mesecev. Prireditelji so bili z letošnjim maratonom zadovoljni. »Letos nam je šlo na roko tudi vreme, kolesarji pa se radi vračajo,« pravi Domen Kukenberger iz KD Gorenje Ponikve.

Popoldne so v tukajšnjem športnem parku potekale še zabavne igre med krajevnimi skupnostmi trebanjske občine, ki jih je pripravil Alen Štritof, tridnevno prireditev pa so sklenili na osrednjem prizorišču v središču mesta, ko je obiskovalce zabaval Sašo Hribar.

J. S.

