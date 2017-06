Prva ekipa OZRK Novo mesto pokazala največ znanja

19.6.2017 | 11:30

Ekipa OZRK NM 1

Novo mesto - Območno združenje RK Novo mesto, novomeška Uprava za zaščito in reševanje RS in Občina Škocjan so v soboto v Škocjanu organizirali 23. preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči RK in CZ Dolenjske in Bele krajine. Sodelovalo je 13 ekip, zmagala pa je ekipa OZRK Novo mesto 1. Druga je bila ekipa prve pomoči CZ Krka, d. d., in tretja ekipa OZRK Novo mesto 2. Vse ostale ekipe so zasedle četrto mesto, je sporočila Barbara Ozimek iz OZRK Novo mesto.

Člani ekip so reševali poškodovane na štirih simuliranih lokacijah nesreč (izpod ruševin, pri utopitvi, delovni nesreči, ena lokacija je bila presenečenje in so morali poskrbeti za transport). Poleg delovnih točk so bile prikazane tudi učne delavnice, na katerih so merili krvni tlak in sladkor, predstavili so se PGD Škocjan in radio amatersko društvo.

Ekipe so ob razglasitvi rezultatov pozdravili in vsem čestitali za bogato znanje prve pomoči generalna sekretarka RKS Renata Brunskole, škocjanski župan Jože Kapler in poveljnik štaba CZ Dolenjske Klemen Gorše.

Zmagovalna ekipa se bo udeležila državnega preverjanja, ki bo 7. oktobra v Kobaridu.

Na tekmovanju so sodelovale ekipe: OZRK Novo mesto 1 in 2, OZRK Trebnje, OZRK Metlika 1 in 2, ekipe prve pomoči civilne zaščite iz občin Žužemberk, Škocjan, Straža, Semič in Črnomelj, ekipa prve pomoč CZ Krka, d. d., PGD Črnomelj, izven konkurence pa je nastopila Jamarska reševalna služba RC Novo mesto.

J. A., foto: OZRK Novo mesto

