Motorista s hudimi poškodbami pristala v bolnici

19.6.2017 | 13:25

Foto: arhiv DL

Včeraj okrog 11.30 ure je bila PU Ljubljana obveščena o prometni nesreči z udeležbo motorista pri Radohovi vasi. Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 54-letni državljan Italije vozil motorno kolo triumf vozil skozi naselje Grm po regionalni cesti iz smeri Trebnjega proti Radohovi vasi. V desnem ovinku je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v 55-letnega voznika osebnega avtomobila renault twingo, ki je v tistem trenutku pravilno pripeljal po svoji strani. Motorista so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije je utrpel hude telesne poškodbe, so sporočili s PU Ljubljana.

Padel je

Tudi PU Novo mesto poroča o prometni nesreči, v kateri se je poškodoval motorist. Ta se je zgodila v Dolenji vasi pri Artičah v petek okoli 13. ure. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 60-letni motorist vozil iz smeri Krškega proti Brežicam. Pri naselju Dolenja vas pri Artičah je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel po vozišču in se huje poškodoval. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Trije poškodovani

Na cesti Novo mesto - Metlika, pri Pogancih, je v soboto nekaj po 18. uri 26-letni voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v potok. Zaradi prometne nesreče so vozniki ustavljali vozila, takrat pa je 21-letni voznik avtomobila zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v avtomobil 36-letnega voznika, ki je ustavil pred njim. 26-letni povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,52 miligrama alkohola, 36-letni povzročitelj druge nesreče pa 0,42 miligrama. Lažje poškodovanega 26-letnega voznika in dva potnika iz vozila, v katerega je trčil 36-letni voznik, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljema prometnih nesreč so policisti zaradi kršitev izdali plačilne naloge.

Obeta se mu 2.600 evrov kazni

Med kontrolo prometa na Šmihelski cesti v Novem mestu so policisti v petek popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila renault scenic. Med postopkom so ugotovili, da 28-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. 28-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,39 miligrama alkohola. Avto so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Za omenjene kršitve je določena kazen v višini 2.600 evrov.

Odklonil test na droge

V okolici Trebnjega so istega dne ustavili tudi 31-letnega voznika avtomobila škoda felicia in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili strokovni pregled. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je opravljanje preizkusa odklonil. Med postopkom so še ugotovili, da je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil. Vozilo so policisti zasegli, mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Zasegli golfa

V noči na soboto so na Belokranjski cesti v Novem mestu ustavili 18-letnega voznika osebnega avtomobila volkswagen golf. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so policisti zasegli, kršitelju izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Mladoletnik je bil pijan

Pri Dobruški vasi so policisti v minuli noči zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus mladoletniku, ki je vozil kolo z motorjem. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,52 miligrama alkohola. Moped so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Napihala sta

V Trebnjem so policisti v petek zvečer ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 54-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Krški policisti so v noči na soboto v Velikem Mraševem zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus 38-letnemu vozniku. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,11 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomil v zidanico

Med petkom in soboto je v okolici Velikih Brusnic nekdo vlomil v zidanico in odpeljal agregat. Lastnika je oškodoval za 1.000 evrov.

Vzel denar

V noči na nedeljo je v Borštu na območju Brežic neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil okoli 300 evrov.

Odnesli nakit in denar

Minuli vikend so nepridipravi vlomili v dve hiši na območju Grosuplje, od koder so ukradli nakit in denar.

Skrila sta se v tovornem delu

Na mejni prehod Obrežje je včeraj zvečer na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Srbije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. V tovornem delu so našli skrita dva tujca, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Državljana Pakistana in državljana Afganistana so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli devet ilegalcev

Policisti PP Kočevje so v soboto nekaj po 7. uri v naselju Potok prijeli devet oseb, ki so ilegalno prestopile državno mejo. V postopku so ugotovili, da gre za sedem mladoletnih in dva polnoletna državljana Afganistana, ki so zaprosili za mednarodno zaščito. Vsem je bila nudena zdravniška pomoč zaradi izčrpanosti in prehrana. Po končanem postopku so jih nastanili v azilnem domu v Ljubljani. Policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje.

J. A.