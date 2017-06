V Metliki danes 125 krvodajalcev

19.6.2017 | 13:50

Metlika - Danes dopoldne je v Metliki potekala krvodajalska akcija, na kateri so našteli kar 125 krvodajalcev. "Med njimi je bil tudi župan Darko Zevnik. Zabeležili pa smo tudi nove krvodajalce, ki so danes kri darovali prvič. Iskrena hvala krvodajalcem za humano dejanje in aktivistom za pomoč," je v sporočilo za javnost zapisala sekretarka OZRK Metlika Zalka Klemenčič.

J. A., foto: OZRK Metlika

Galerija