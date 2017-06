Brežičan Mitja Petan pometel s svetovno fitnes konkurenco

19.6.2017 | 14:25

Brežice - Po nedavno osvojenih naslovih državnega in evropskega prvaka je od sobote v lasti Brežičana Mitje Petana tudi naslov IBFF svetovnega prvaka. Mitja je namreč v španski Cartageni osvojil prvo mesto v kategoriji Mr. Physique tall in tako vnovič dokazal svojo premoč v svetovni fitnes konkurenci, je sporočila Simona Potočar iz Eventus Produkcije.

Na najvišjo stopničko se je tokrat zavihtel pred hrvaškim tekmovalcem Luko Skubonjo, svojo zmago pa na družbenem omrežju nemudoma namenil ženi Evi in sinu Marku, ki sta za svojega favorita tokrat glasno navijala iz Slovenije. Glavno podporo na samem prizorišču pa je Mitji tudi tokrat nudil njegov dolgoletni mentor Duško Madžarovič. Mitja se je že vrnil v Slovenijo, in to skupaj z najžlahtnejšo fitnes trofejo leta 2017.

J. A., foto: Tomaž Potočan