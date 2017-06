FOTO: Prvi Krkin družinski dan

19.6.2017 | 14:40

Novo mesto - En teden po Krkinem športnem dnevu so krkaši letos prvič posebej organizirali še družabno srečanje krkašev, ki so ga poimenovali Krkin družinski dan. Na jasi na Otočcu se je zbralo več kot 2.200 zaposlenih, njihovih partnerjev in otrok. To je bil dan dobrega razpoloženja in veselja, na katerem so vsi prisotni lahko izbirali med številnimi zabavnimi dejavnostmi tako za otroke kot odrasle, so sporočili iz družbe.

"Srečanja krkašev imajo kljub temu, da so letos druženje na Otočcu prvič poimenovali Krkin družinski dan, dolgoletno tradicijo. Da je prav druženje tisto, ki med zaposlenimi spleta trdne vezi, v Krki vedo že od ustanovitve. Zato že več kot šest desetletij ob poslovanju veliko pozornosti namenjajo tudi skrbi za dobre medsebojne odnose. Zavedajo se namreč, da je le z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi mogoče poslovno uspešnost združevati s svojim temeljnim poslanstvom živeti zdravo življenje," pravijo v Krki.

V soboto so pripravili številne zabavne aktivnosti, poskrbeli pa so tudi za pogostitev. Za dobro razpoloženje je skrbela skupina Čuki, z energijo pa so zbrane napolnili akrobati iz skupine Dunk Kings in mažoretke iz Mažoretnega kluba Takt iz Novega mesta.

Otoška jasa se je spremenila v pravi zabaviščni park z napihljivimi igrali, čarovnikom, ustvarjalnimi delavnicami in poslikavami obraza. Večji in manjši otroci pa tudi odrasli so lahko v planetariju, ki so ga posebej za to priložnost postavili na otoški jasi, pokukali v skrivnostni svet vesolja. Za otroke so skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije organizirali tudi mini Piko olimpijado, kjer so najmlajši sodelovali v pravem olimpijskem protokolu z olimpijsko himno, baklo in zastavo, pomerili so se v štafetnih in družabnih igrah. Družbo je krkašem letos prvič delala tudi nova Krkina maskota – maček Piko.

J. A., foto: Krka

Galerija









starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni Če verjameš "Dobri" medsebojni odnosi pri zaposlovanju mladih izključno preko agencij in mesečno odpuščanje "tehnoloških viškov". 53m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni popendekl Ne klati traparij. Poznam veliko krkašev, zaposlenih za nedoločen čas s solidno plačo in nihče se ne pritožuje nad neurejenimi delovnimi pogoji, mobingom, nerednim izplačilom ipd., kar je pravilo v večini slovenskih firm. Krka je eno redkih podjetij z vsaj za silo ohranjenim socialnim čutom. Sicer pa kolikor spremljam tvoje komentarje, ti v glavnem nič ne paše in niče ne splača, tako, da verjetno čemiš doma ob socialni podpori in šimfaš čez državo. Preglej samo prijavljene komentatorje