Čelno trčila v križišču; zagorelo v kuhinji

19.6.2017 | 18:30

Foto: arhiv DL

Danes ob 13.01 sta v križišču na Tovarniški ulici v Krškem čelno trčili osebni vozili, pri čemer se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja, preprečili iztekanje in z vpojnimi sredstvi počistili razlite motorne tekočine. Očistili so cestišče ter nudili pomoč vlečni službi in policiji. Reševalci NMP KK so poškodovano osebo prepeljali v UC SB Brežice.

Gorelo v kuhinji

Ob 14.56 je v Goriči vasi na območju Ribnice zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Požar so pogasili gasilci PGD Ribnica in Goriča vas.

Odklenili avto

Ob 8.35 so v Vrbini na območju krške občine posredovali gasilci PGE Krško. S tehničnim posegom so odklenili vrata osebnega vozila. Obveščene so bile pristojne službe.

J. A.