Zakaj bi pošiljali prošnje, če lahko pridete na hitri karierni zmenek?

19.6.2017 | 19:00

Ilustrativna fotografija (Foto: J. A., arhiv DL)

Krško - Zavod Nefiks v okviru zaposlitvenega projekta vabi vse mlade iskalce zaposlitve do 29. leta iz Krškega in okolice, da se udeležijo dogodka – Hitri karierni zmenki. Gre za preizkušen način spoznavanja mladih s kadroviki uspešnih podjetij in navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci. Pripravljalna delavnica bo jutri med 13. in 14.30 uro v učilnici Magičnost gibanja (Hočevarjev trg 1, 8270 Krško) , karierni zmenki pa v četrtek med 11. in 13. v prostorih Obrtno – podjetniške zbornice Krško (Cesta krških žrtev 67, 8270 Krško). Na dogodek se je treba predhodno prijaviti tukaj.

"Glavni namen dogodka je, da mladi dobijo priložnost, da se spoznajo in predstavijo kadrovikom iz šestih uspešnih podjetij: I.H.S. Krško, Adecco, Kmečka zadruga Sevnica, Gen-i, Komunala Brežice, Trenkwalder, ki iščejo kvaliteten kader, tako iz tehnične kot tudi družboslovne stroke." so sporočili organizatorji.

Ker je za sodelovanje na dogodku pomembna dobra priprava, saj razgovori s kadroviki trajajo le 3 minute, bodo sodelavci Nefiksa za vse udeležence, ki se bodo na dogodek prijavili, priredili jutrišnjo pripravljalno delavnico.

