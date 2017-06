V Brežicah zagorel gostinski objekt

20.6.2017 | 07:00

Minulo noč ob 0.35 uri je na Trgu vstaje v Brežicah zagorel gostinski objekt. Gasilci PGD Brežice, Brežice okolica, Bukošek, Cerina, Obrežje, Globoko in Dečno selo so požar pogasili in objekt pregledali s termo kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

Včeraj ob 18.44 je v ulici Lastovče v Novem mestu v stanovanjski hiši zagorelo pri električnem grelniku. Gasilci GRC Novo mesto so odstranili omarico v kopalnici, pogasili tleči ogenj, odprli pregradno steno, s termo kamero pregledali prostor in ga prezračili.

Pomoč helikopterja

Sinoči ob 20.24 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP na Brniku prepeljal obolelega otroka iz SB Brežice v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7.30 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu 1 S.O. Štukelj.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.