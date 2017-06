Tradicionalni pohod do rimske utrdbe Gradec

20.6.2017 | 08:00

Šmarjeta - Pretekli nedeljo se je z mašo v farni cerkvi sv. Marjete in nato s srečanjem starostnikov pri župnišču zaključilo dogajanje ob letošnjem občinskem prazniku Občine Šmarješke Toplice.

Med tradicionalnimi dogodki je bil tudi pohod po poti naravne in kulturne dediščine, ki ga je organiziralo Domoznansko društvo Šmarjeta.

Mag. Uroš Bavec.

Kot pravi predsednik društva Jože Perše, je zbrane pred odhodom pri občinski stavbi pozdravila županja Bernardka Krnc, pohodniki pa so se nato napotili na Gradec pod Veliko Strmico. Tu jih je počakal mag. Uroš Bavec in prikazal zgodovinske dogodke v pozni antiki, ki so se dogajali v naših krajih v 5. in 6. stoletju. Na Gradcu je bila takrat rimska vojaška utrdba. Naselje je bilo na strmem okljuku Radulje, s treh strani naravno zavarovano pred morebitnimi napadalci. Na severnem delu je bil utrjen obrambni zid. Tik za obzidjem so še lepo vidni temelji krščanske bazilike, ostale zgradbe pa so bile na terasah okrog cerkve. Na tem kraju so arheologi našli Zenonov novec, bronasto fibulo, obesek v obliki križa, obroček in več vojaške opreme.

Po zanimivem srečanju z arheologom so nadaljevali pot po gozdnem kolovozu v Hom, kjer je ob strugi Radulje obnovljen mlin in prijeten kotiček za počitek. Stane in Milan iz šmarješkega gostišča Pri dediju sta postregla okusen topel obrok, Peter Selak pa jih je v imenu Vinogradniškega društva Šmarjeta počastil z najboljšo salamo in cvičkom. Pohodnica Milena, ki je bila zadnji novorojenček v tem znanem Golobovem mlinu, je povedala marsikaj zanimivega.

Zadnji del poti je potekal ob strugi Radulje v sotesko pod razvalinami kleveškega gradu. Kot pravi Perše, je pohodnike presenetila suha struga - Radulja je namreč že pred dnevi zaradi suše izginila v špranjah kraškega sveta nad nekdanjim jezom. V strugi se spet pojavi ob vhodu v spodnjo Kleveško jamo pri grajskem mlinu. Ob Klevevški toplici, v prijetni senci mogočne lipe, so poslušali zgodovino graščakov in spoznali naravne znamenitosti Klevevža.

P o uglajenem kolovozu nekdanjih grajskih kostanjevih gozdov so se vrnili proti domu ter si obljubili, da se ob letu osorej spet srečajo.

L. Markelj, foto: Jože Perše