Termam Krka prihodki rastejo

20.6.2017 | 10:10

Bazen na Otočcu. (Foto: B.B., arhiv DL)

Novo mesto - V družbi Terme Krka so v prvem trimesečju ustvarili 7,7 milijona evrov prihodkov od zdraviliško turističnih storitev, kar je sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Obeti so dobri tudi za poletne počitnice.

V Termah Krka, ki v okviru novomeške Krke združuje terme v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, obmorski center Talaso Strunjan, Hotele Otočec in poslovni hotel Krka v Novem mestu, so zapisali, da največjo rast prihodka letos beležijo na področju prodaje zdravstvenih in hotelskih storitev, kar je posledica rasti domačih in tujih prenočitev.

Število prenočitev v hotelih Term Krka se je namreč v medletni primerjavi okrepilo za šest odstotkov. Prenočitve domačih gostov so približno na lanski ravni, med tujimi gosti pa so glede na lansko četrtletje najvišjo rast dosegli pri ruskih, nizozemskih in nemških gostih. Število prenočitev in prihodke bi radi letos še dodatno okrepili, kar nameravajo doseči s pospešeno promocijo bolj dobičkonosne ponudbe, so pojasnili.

Zasedenost term letošnje poletje boljša od lanskega



Glede poletne zasedenosti so navedli, da njihova rezervacijska služba od zgodnje pomladi sprejema rezervacije, glede na zdajšnje podatke pa bo zasedenost v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, v Strunjanu in na Otočcu poleti boljša od lanske.

V Strunjanu pričakujejo polno zasedenost, višja bo tudi v dolenjskih enotah, kjer letos v ospredje postavljajo zeleno svežino, prijetna doživetja in kakovostno kopalno vodo. Vrhunec poletne sezone v vseh Krkinih termah pričakujejo v začetku avgusta oz. s tradicionalnimi italijanskimi počitnicami. Poletni gosti v Termah Krka sicer v povprečju počitnikujejo sedem do deset dni, večinoma v polpenzionu. Zanimajo jih tako ustaljena poletna ponudba kot programi aktivnega oddiha in krepitve zdravja, so dodali.

Glede na rezervacije in izkušnje pričakujejo, da bodo poleti gostili največ slovenskih gostov, hkrati pa pričakujejo tudi italijanske, ruske, izraelske, belgijske, avstrijske in druge obiskovalce.

Še bodo zaposlovali

V Termah Krka so sicer lani ustvarili 34,3 milijona evrov prihodkov, kar je bilo devet odstotkov več kot v 2015. Preteklo leto so končali z 1,8 milijona evrov čistega dobička.

Glede naložb so pojasnili, da stalno posodabljajo ponudbo in dodajajo nove programe. Za razna vlaganja na vseh področjih svojega delovanja, v zdravstvu, gostinstvu, hotelirstvu, bazenski, športni in velneški ponudbi so lani skupaj namenili približno poldrugi milijon evrov.

V Termah Krka, ki zaposlujejo nekaj več kot 570 ljudi, števila zaposlenih letos ne nameravajo povečati.

L. M.