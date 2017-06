Brežičani lepo sprejeli svetovnega prvaka Mitjo Petana

20.6.2017 | 10:15

Brežice - Lovoriko IBFF (International bodybuilding and fitness federation oz. Mednarodne zveze za bodibilding in fitnes) svetovnega prvaka v fitnes kategoriji Mr. Physique, ki v svetovnem merilu pomeni izjemen dosežek, si je pretekli konec tedna z večletnim trdim delom priboril Brežičan Mitja Petan.

Svetovni prvak z ženo in sinom.

Naporni treningi, stroga prehrana in izjemna samodisciplina so Mitjo, osebnega trenerja in predanega tekmovalca, pripeljali kar do štirih zmag v spomladanskem tekmovalnem obdobju. Po osvojenem nazivu Mr. Atlantic na Tenerifih, prepričljivem 1. mestu na državnem prvenstvu v Rušah in evropskem prvenstvu v Budimpešti je dokončno dokazal, da je resnično najboljši. Padla je namreč tudi španska Cartagena, kjer je prepričljivo ugnal tako drugo uvrščenega hrvaškega tekmovalca Luko Škubonjo kot tudi tretje uvrščenega Španca in ostale tekmovalce v kategoriji ter tudi tokrat popeljal Slovenijo na najvišjo stopničko.

Čestitka župana Ivana Molana.

Ob povratku domov so včeraj v Brežicah Mitjo presenetili tudi s sprejemom in pozdravom najzvestejših navijačev. Pohoda proti fitnesu svetovnega prvaka se je udeležil tudi župan občine Brežice Ivan Molan in Mitji Petanu čestital za izjemen mednarodni dosežek. Župan je dejal, da je ponosen na občane, ki s svojo predanostjo posežejo po najvišjih uvrstitvah na mednarodnih tekmovanjih in tudi na takšen način promovirajo tako svoj kraj kot Slovenijo.

Presrečen in predvsem presenečen Mitja pa ob tem še ni razkril prihajajočih načrtov za prihodnje, ki bodo jasni v roku meseca dni. Nedvomno pa so pred simpatičnim svetovnim fitnes prvakom še številni uspehi.

V priponki izjava Petana.

L. M., foto: Tomaž Potočan in Gregor Podvinski, Občina Brežice

