Vandali so se znesli nad okolico Frančiškanske cerkve

20.6.2017 | 13:00

Novo mesto - »V pričakovanju nedeljskega jutra sem našel naslednje znake vandalizma na Frančiškanskem trgu v Novem mestu: uničen poštni nabiralnik pri vhodu v samostan, polomljene vrtnice ob vhodu, kjer je odvetnica Bajec, nagnjeni tabli pri lipi, ki označujeta zgodovino našega samostana, in prevrnjene zabojnike za smeti,« nam je sporočil pater Krizostom Komar.

Neznanci so že večkrat razgrajali na tem območju, o čemer smo v Dolenjskem listu tudi poročali. V soseščini je sicer klub LokalPatriot, direktor Borut Pelko pa je za naš časopis že novembra lani ob podobnem dogodku podrobno pojasnil, na kakšen način skrbijo za red. Poleg varnostnikov tudi zaposleni ob zaključku delovnika pregledajo še širšo okolico kluba, Pelko pa tudi osebno obsoja vsako obliko vandalizma, kar so nekateri njihovi gostje že spoznali. »V petek smo imeli koncert s 40 do 50 gosti v atriju z ustreznim varovanjem na vhodu, vandalizma nismo zaznali ne med obratovanjem ne po njem, ko naredimo obhod okoli našega objekta. V soboto smo bili v atriju brez programa, tam je bilo okoli 30 gostov, manjša skupina se je zadrževala tudi zunaj, a zagotovo ni bila »vandalsko nastrojena«, saj so sami vse pospravili za seboj. Lokal smo zaprli ob 2. uri, kmalu zatem so ga zapustili tako gostje kot osebje, ob zapiranju pa ni bilo nikakršnih izgredov in ob obhodu hiše osebje ni opazilo znakov vandalizma. Tako lahko s precejšnjo verjetnostjo trdim, da zadnji dogodek ni povezan z našimi gosti,« je danes sporočil Pelko. Tudi pater ne trdi, da je dogodek povezan z delovanjem kluba, tokratne storilce pa bodo mogoče razkrili posnetki njihovih varnostnih kamer, ki so zabeležile nočno dogajanje.

M. M., foto: p. Krizostom Komar OFM

Galerija