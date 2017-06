Nadzori na mejah poleti lahko le ciljni

20.6.2017 | 14:10

Kako se izogniti gnečam na mejnih prehodih? (Foto: B. B., arhiv DL)

Ob prihajajočih počitnicah je znova pričakovati gnečo na cestah proti morju in predvsem na mejnih prehodih s Hrvaško. Slovenska policija je že obvestila evropsko komisijo o možnem odstopu od sistematičnega nadzora na mejah, obenem pa si od vstopa Hrvaške v schengenski informacijski sistem obetajo možnost kontrole le pri vstopu v državo.

Letošnja poletna sezona bo prva po uvedbi sistematičnega nadzora vseh potnikov na mejah, ki je za velikonočne praznike praktično ohromil prehod na mejah s Hrvaško. Prvomajski prazniki so minili nekoliko manj stresno, saj je Slovenija uveljavljala izjemo, ki jo omogoča evropska uredba, in na določenih mejnih prehodih ob zgostitvah namesto sistematičnega nadzora vseh potnikov izvajala nadzor za tiste potnike, za katere je to glede na varnostne in operativne kazalnike potrebno.

Odstopanja do 30. septembra

Tudi pred prihajajočo poletno turistično sezono je Slovenija Evropski komisiji že posredovala obvestilo o možnem odstopu od sistematične mejne kontrole za čas do 30. septembra in določila mejne prehode, kjer se ob izpolnjevanju kriterijev lahko izvaja taka mejna kontrola. Tako se odstop od sistematične mejne kontrole že izvaja, ko nastopijo okoliščine za tak ukrep.

Odločitev o odstopu od sistematičnega nadzora sicer "na podlagi konkretnih okoliščin in vpliva na pretočnost prometa, sprejme poveljujoči policist na mejnem prehodu", STA navaja navedbe policije.

Drugače od 27. junija do 1. oktobra

Nova pravila o izvajanju sistematičnega nadzora vseh potnikov na zunanjih mejah schengna in unije, ki so začela veljati 7. aprila, je unija uvedla v odziv na teroristične napade v Evropi. Slovenija je ves čas opozarjala na morebitne negativne posledice ukrepa. Evropska komisija je sicer maja pripravila dodatna navodila za izvajanje sistematičnega nadzora na zunanjih mejah, ki naj bi zagotovila učinkovitejši nadzor tudi na slovensko-hrvaški meji. Obenem naj bi Hrvaška v schengenski informacijski sistem vstopila 27. junija, po tem pa bi Slovenija in Hrvaška lahko izvajali izmenično ciljno usmerjeno mejno kontrolo pri državljanih EU na način, da bo Slovenija kontrolirala osebe na vstopu v Slovenijo, Hrvaška pa osebe na vstopu v Hrvaško.

Obenem je hrvaško notranje ministrstvo konec maja predlagalo, da začasno, v času turistične sezone hrvaška mejna policija opravlja mejni nadzor na mejnem prehodu Bregana na Hrvaškem in ne kot doslej, ko slovenski in hrvaški nadzorniki meje stojijo drug ob drugem na Obrežju. Tako se bo treba torej vnovič na prehodu meje ustaviti dvakrat. Hrvaška stran meni, da bi to veliko prispevalo k večji varnosti in pretočnosti prometa, saj bi lahko mejna policija vsake države glede na intenziteto prometa in strukturo potnikov odprla večje število vhodno-izhodnih prometnih pasov.

Slovensko ministrstvo za notranje zadeve, policija, nazadnje pa tudi vlada so se s tem strinjali, in sicer bo tako veljalo za obdobje od 27. junija do 1. oktobra 2017.

Nasveti pred odhodom na dopust

Na vprašanje, kako so kadrovsko pripravljeni na začetek poletne sezone, ki prinaša povečan promet ne le na mejah, pač pa tudi v notranjem prometu, policija zagotavlja, da bo izvajala mejno kontrolo in vse ostale aktivnosti z obstoječimi kadri.

Sicer priporočila policije potnikom ob odhodu na počitnice na Hrvaško ostajajo kot med omenjenimi prazniki. Da bi se izognili morebitnim nevšečnostim, slovenskim državljanom svetujejo, naj preverijo status svojih dokumentov, še posebej, če so jim bili v zadnjih dveh letih odtujeni, so jih izgubili ali so bili razveljavljeni. Treba je namreč zagotoviti pravilnost vpisov v nacionalnih in drugih bazah podatkov. Pravočasno naj poskrbijo tudi za veljavnost svojih potovalnih dokumentov.

Priporočljivo je tudi, da vozniki pred odhodom na pot preverijo informacije o stanju na mejnih prehodih na www.promet.si ali telefonskih številkah 1970 in 01 518- 85-18. Ob zgostitvah prometnih tokov naj vozniki mejo prestopajo na manj obremenjenih mejnih prehodih ter v manj obremenjenih dnevih in urah. "Če niste vezani na tedenske turistične aranžmaje, ki se začenjajo in zaključujejo čez vikend, se prestopanju meje s Hrvaško ob koncih tedna raje izognite.

Policija poziva k strpnosti in upoštevanju navodil policistov na mejnih prehodih in na poti do meje oziroma v notranjosti.

L. M.