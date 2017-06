V soboto drugi praznik situl

20.6.2017 | 12:05

Utrinek z lanskega praznika situl (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - V soboto bosta Dolenjski muzej in novomeška občina pripravila drugi praznik situl, ki iz lanske pretežno turistične prireditve prerašča v tako imenovani festival prazgodovinskega življenja in kulinarike. Tokrat bo dogajanje osredotočeno na Glavni trg, kjer bodo sodelujoče ustanove in posamezniki predstavljali obrti in dejavnosti, kakršne naj bi poznali že v halštatski dobi, v samem muzeju pa bodo predstavili stalno arheološko s poudarkom na predstavitvi situl.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik, bo v jantarnem letu, ki ga je letos razglasila novomeška občina, tudi Prazniku situl prepleten z jantarnimi zgodbami, v prihodnje, ko bo začel delovati tudi arheološki park na Marofu, pa naj bi praznik prerasel v večdnevno prireditev. Kdaj naj bi se to zgodilo oziroma kdaj bo končan arheološki park, pa ni znala odgovoriti. Povedala je, da muzej skrbi le za strokovni nadzor, arheologinja Petra Stipančić pa je dodala, da je projekt arheološkega parka trenutno bolj kot ne v mirovanju.

K sodelovanju na Prazniku situl so organizatorji povabili obrtnike in rokodelce, ki jim bodo pomagali predstaviti življenje v halštatskem naselju. " Vesela sem, da se je povabilu odzvala tudi kolegica Pavla Peterle Udovič, ki po vsej Sloveniji prireja arheološke delavnice, tokrat pa se bo z mladimi obiskovalci lotila gradnje stene iz prepleta in gline, s kakršnimi naj bi bile zgrajene koče prazgodovinskih Novomeščanov. V delavnici Dolenjskega muzeja bodo otroci izdelovali miniaturne situle, rokodelci bodo predstavili nekatere obrti, ki so bile poznane že v prazgodovini, kot so lončarstvo, tkalstvo, usnjarstvo, pletarstvo kovaštvo, steklarstvo kovaštvo, tkanje blaga in barvanje volne, v gosteh bomo imeli tudi zlatarja iz Gdanska, ki bo predstavil sodobno izdelavo jantarnega nakita ... " je dejavnosti, ki bodo na stojnicah na Glavnem trgu potekale v soboto od 18. do 22. ure, naštela Petra Stipančić.

Na odru na Glavnem trgu se bo v kustumih iz halštatskega obdobja predstavila novomeška Folklorna skupina Kres in glasbena skupina Cantlon, ob 22. uri pa bo tam koncert skupine Beer Belly, ki izvaja tradicionalno irsko, škotsko in keltsko glasbo. Seveda prireditelji niso pozabili niti na halštatsko kuhinjo in jedi, kakršne naj bi pripravljale tedanje gospodinje.

I. V.