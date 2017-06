Novomeški škof se bo spomnil duhovnikov jubilantov

20.6.2017 | 16:30

Zaplaška cerkev. (Foto: S. M., arhiv DL)

Novo mesto, Zaplaz - V obnovljenem Marijinem svetišču na Zaplazu, božjepotnem središču novomeške škofije, bo v soboto, 24. junija, vseslovensko letno srečanje, posvečeno Jezusovemu in Marijinemu srcu, Ob 10. uri bo somaševanje duhovnikov vodil novomeški škof ordinarij msgr. Andrej Glavan, ob 12. uri pa bo sledila igra o fatimskih dogodkih in tako pričevanji del.

V nedeljo, 25. junija, bo ob 17. uri na Zaplazu potekala zahvalna maša duhovnikom jubilantom, ki letos praznujejo okrogel duhovniški jubilej - 50, 40, 30, 25 ali 10-letnico posvečenja. Kot pravi škof, se želijo zahvaliti za vse, »kar so po Božji milosti v moči mašniškega posvečenja mogli narediti za Cerkev na Slovencem in še posebej v novomeški škofiji.« Zlatomašnika sta: Anton Bobič, župnik na Studencu ter Viktor Kastelic, duhovnik v pokoju iz Velikega Orehka pri Stopičah. 40 let duhovništva obeležuje Jože Erjavec, župnik v Šentlovrencu, 30 let Janez Cevec, župnik v Šentjanžu, ter Franc Vidmar, župnik iz Žužemberka ter dekan in čast. Kanonik, 20 let duhovništva pa mag. Igor Luzar, past. ceremonier iz Škofije Novo mesto.

V soboto, 1. julija, se obeta peš romanje iz Novega mesta na Zaplaz.

L. M.