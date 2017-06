FOTO: Požar uničil brežiški bar Peron

20.6.2017 | 15:00

Brežice - Minulo noč je zagorel priljubljen bar Peron pri železniški postaji v Brežicah. Ognjeni zublji so lesen objekt popolnoma uničili, lastniki pa so že napovedali, da bodo v najkrajšem času postavili novega.

»Lokal se je zaprl ob 22. uri. Dobro uro kasneje je gospa, ki živi v sosednji zgradbi, prišla domov. Ko je šla mimo bara, je bilo še vse v redu. Potem je gledala še televizijo, šla je pod tuš in prižgala klimo. Po kakšnih 15 minutah je ugotovila, da piha topel zrak, pogledala je skozi okno in ugotovila, da gori naš lokal,« je povedal Anton Rožman, ki je pred 28 leti postavil omenjeni bar na zemljišču Slovenskih železnic. Izvemo, da so imeli obletnico ravno 15. junija.

»Kriminalisti so mi povedali, da naj bi zagorelo v omarici, kjer je bil alarm, torej je šlo za električno napako.«

Da je les zelo gorljiv material, je jasno, zato so tudi posledice požara hude: uničena je brunarica in ves inventar. Ko smo Rožmana povprašali, kolikšna je škoda, ni vedel točne številke, je pa omenil, da so pred kratkim prenovili teraso, imeli so kadilnico, ki jih je pred tremi leti stala dobrih 20 tisočakov, inventar je bil vreden vsaj 25 tisočakov.

»Nimamo kaj, ko si bodo požarišče ogledali cenilci z zavarovalnice, bomo podrli, kar je ostalo, potem pa postavili novo brunarico. Zdaj je tam nevarno, lahko se kaj podre, ljudje pa kljub temu že vse dopoldne hodijo gledat, kaj je ostalo od lokala,« še omeni sogovornik.

Zunaj srečamo par, ki fotografira ožgani objekt. »Bil sem šokiran, ko sem izvedel, da je tukaj gorelo. To je edini lokal v Brežicah, v katerem smo pozimi lahko kadili noter,« je rekel fant.

Alenka Drenik s PU Novo mesto je sporočila, da so bilo o požaru gostinskega lokala v Brežicah obveščeni nekaj pred 1. uro. "Več deset gasilcem je uspelo požar omejiti in pogasiti, vendar je lesen objekt v celoti zgorel. Policisti in kriminalisti so danes opravili ogled kraja požara in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vzroka za nastanek požara. Po zbranih obvestilih in na podlagi izsledkov kriminalistično tehnične preiskave bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo," je še pojasnila Drenikova.

Tekst in foto: J. A.

Galerija