Motorist trčil v srno

20.6.2017 | 19:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 6.08 je na regionalni cesti pri Prilipah v občina Brežice voznik motornega kolesa trčil v srno in se pri padcu poškodoval. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator na motornem kolesu. Reševalci Nujne medicinske pomoči Brežice so poškodovanega motorista oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Motorno olje po cesti

Danes ob 13.25 je na Ulici talcev v Straži zaradi iztekanja motornega olja iz motorja osebnega vozila prišlo do onesnaženja cestišča v dolžini 200 metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenja Straža so madež posuli z vpojnimi sredstvi in očistili cestišče.

V kuhinji Revoza zagorelo olje v posodi

Danes ob 16.49 je v kuhinji podjetja Revoz v Novem mestu zagorelo olje v posodi na štedilniku. Ogenj so pogasili gasilci GRC Novo mesto.

L. M.