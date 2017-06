Pogorela lopa; danes brez elektrike

21.6.2017 | 07:00

Minulo noč ob 0.14 uri je na Malem Riglju, občina Dolenjske Toplice, gorela lesena lopa velikosti 20 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Dolenjske Toplice, Podturn in Dobindol so požar omejili in pogasili. Ogenj je objekt v celoti uničil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah:

- od 7:00 do 7:30 in od 12:00 do 13:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA - Gubčeva, Mušičeva in Trdinova ulica,

- od 7:30 do 13:00 pa prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu 1 S.O. Štukelj.

M. K.