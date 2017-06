Brin na evropskem zmagovalnem odru

21.6.2017 | 08:30

Brin Jugovič si je med posamezniki priplesal tretje mesto. (Foto: PSNM)

Novo mesto - Plesalci Plesnega studia Novo mesto se z evropskega prvenstva v hip hopu, breakdancu in electric boogiu na Poljskem vračajo z dvema bronastima medaljam - Brina Jugoviča v otroški hip hop konkurenci in članske hip hop formacije 2 (Black or White).

Prvenstvo je potekalo od 13. do 18. junija v mestu Walbryzch, člani Plesnega studia pa so poleg dveh uvrstitev na zmagovalni oder dosegli še štiri uvrstitve v deseterico (Jakob Kavšek, hip hop solo mladinci, 6. mesto; hip hop mala skupina otroci, Boyz, 6. mesto; hip hop formacija otroci, Move Your Feet, 7. mesto; hip hop mala skupina člani2, OMG, 7. mesto) in še šest do 18. mesta.

Koreografije so delo Robija Grmeka, Simona Cerjaka, Hane Huč, Andraža Grulje, Nastje Rajkovič in Maje Gradišar.

Ta konec tedna se začenja tudi državno prvenstvo, ki bo v Hali Tivoli.

B. B.

Ali so otroci, mladinci, člani in ostali pozabili plesati v enem letu? Verjetno ne, so se pa koreografi zamenjali, to pa ja. Rezultati so precej slabši kot prejšnja leta. Škoda.