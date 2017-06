Malčki veselo nastopali ob odprtju novih prostorov vrtca Radovednež

21.6.2017 | 09:30

Stisk rok: Jože Kapler, Irena Čengija Peterlin in Aleš Plavec.

Škocjan - Včeraj popoldne so v Škocjanu predali namenu pomembno pridobitev - nove prostore Vrtca Radovednež, ki deluje v okviru Osnovne šole Frana Metelka Škocjan. Trak so prerezali: ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin, župan Jože Kapler in direktor izvajalskega podjetja PAM d.o.o. Aleš Plavec.

Lepo urejene igralnice.

Prostorska stiska v vrtcu, ki ga obiskuje 124 otrok, v njem pa dela 14 vzgojiteljic, vlada že dlje časa, zato sta bili dograditev in nadgraditev obstoječega vrtca v Škocjanu nujni. Vrtičkarji so gostovali v šolskih prostorih, pa tudi izven, npr. v prostorih župnijskega doma - dve skupini tudi v času gradnje. Z roko v roki z občino so se tako odločili za gradnjo, ki se je pričela lani jeseni. Zavlekla se je zaradi neugodnih vremenskih razmer, pa tudi zaradi spremembe projekta, saj so namesto dveh igralnic dobili tri ter pedagoški kabinet in sanitarije. Obenem so prenovili štiri stare učilnice v pritličju, novost je dvigalo za gibalno prizadete otroke.

Irena Čengija Peterlin nam je povedala, da so se pogoji dela sedaj bistveno izboljšali, tudi samo predšolsko varstvo bo še bolj kvalitetno. Zadovoljna je, da bodo z novim šolskim letom vsi vrtičkarji končno v vrtcu in bo lažje zadihala tudi šola. Vrtec bo s 164 učenci poln, prav nobenega praznega mesta ne bo več.

Investicijo je vodila Občina Škocjan in po besedah župana Jožeta Kaplerja je stala 390 tisoč evrov. Od tega zneska so 90 tisoč evrov pridobili z brezobrestnim kreditov po 23. členu Zakona o lokalni samoupravi. Za opremo je poskrbela sama šola. »Občina je vedno prisluhnila potrebam šole oz. vrtca in čeprav težko, z dobro voljo vedno zagotovila tudi denar in mesto v vrtcu za vse naše otroke v občini. Tako je občinski svet lani dal zeleno luč za dograditev vrtca, na zadnji seji pa je odobril 20 tisoč evrov za ureditev še enega oddelka vrtca na Bučki, saj jeseni tam potrebujejo novo igralnico. V dveh skupinah bo na Bučki 28 otrok,« je povedal Kapler, ki pozdravlja odločitve mnogih mladih družin, da ostajajo doma oz. na podeželju, kjer je bivanje gotovo kvalitetnejše kot v mestu.

Škocjanski župnik g. Tone Dular.

Tako Kapler kot Čengija Peterlinova sta se zahvalila škocjanskemu župniku g. Tonetu Dularju za razumevanje in pomoč pri premostitvi prostorskega problema, saj sta dve skupini vrtičkarjev v času gradnje vrtca gostovali v župnijskem domu - občina je pokrila le obratovalne stroške, drugih zahtev ni bilo. Župnik je tudi blagoslovil nove prostore vrtca Radovednež, katerega vodilna misel je - Z radovednostjo do novih izkušenj. Zahvale je ravnateljica izrekla tudi mnogim drugim, npr. svoji pomočnici za vrtec Darinki Matjašič, Zvonku Petelinu iz občinske uprave, idr.

Otvoritev, ki so jo uvrstili v sklop dogajanja Knobleharjevo 2017, udeležila pa so je tudi Andreja Čuk z novomeške enote Zavoda RS za šolstvo, so popestrili nastopi vrtičkarjev iz Škocjana in Bučke ter tudi mlajših osnovnošolcev.

Besedilo in foto: L. Markelj

