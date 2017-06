Beno gre na olimpijske igre mladih

21.6.2017 | 10:30

Foto: Sokol Brežice

Brežice - Beno Kunst iz telovadnega društva Sokol Brežice je na 3. mladinskem mednarodnem pokalu Budimpešte z osebnim rekordom 69,350 v mnogoboju zasedel 12. mesto, predvsem pa si je priboril pravico do nastopa na Olimpijskem festivalu evropske mladine EYOF, ki bo konec meseca julija v Györu na Madžarskem in bo predstavljajo največji letošnji dogodek za mlade športnike v Evropi.

Brežiški Sokol sta na madžarskem zastopala še Tim Jambriško in Boris Milošević, ki sta tekmovala v kategoriji kadetov. Tim je z osvojenimi 69,450 točke zasedel odlično 6. mesto, Boris pa s 64,750 točke 18. mesto.

Z odličnima nastopala v sobotnem mnogoboju sta si Beno in Tim priborila tudi nedeljski finali na posamičnih orodjih. Tim je osvojil 6. mesti na preskoku in bradlji ter 7. mesti na parterju in konju. Beno je bil 6. na preskoku, z malce več športne sreče bi lahko posegla tudi po medaljah, so sporočili iz TD Sokol Brežice.

B. B.

Galerija