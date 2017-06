Zaključno srečanje vrtca Sonček

21.6.2017 | 10:45

Semič - V četrtek, 15. junija, smo se na zelenici pri KC Semič na zaključnem srečanju zbrali otroci, straši in delavci vrtca Sonček Semič. Zbrane sta pozdravili županja občine Semič Polona Kambič in ravnateljica Andreja Miketič.

Otroci in starši so se nato ogreli ob glasbeni spremljavi, sledile pa so štafetne igre za starejše otroke in gibalne igre za mlajše otroke z aktivno vključenostjo staršev. Vsak sodelujoči otrok je za trud prejel medaljo z znakom vrtca. Za konec so se skupine pomerile še v vlečenju vrvi.

Irena Malenšek

