Trebanjci praznovali z zaslužnimi krajani

21.6.2017 | 11:30

Prejemniki letošnjih priznanj Krajevne skupnosti Trebnje (Foto: J. S.)

Predsednik KS Trebnje Dejan Smuk

Včerajšnjo slovesnost je s kulturnim programom obogatila Glasbena šola Trebnje.

Trebnje - V Trebnjem 25. junija praznujejo krajevni praznik, ko se spominjajo razglasitve Trebnjega za mesto. Tukajšnja krajevna skupnost je tako sinoči pripravila svečano akademijo s podelitvijo priznanj, ki jih podeljujejo posameznikom, društvom ali organizacijam, ki s svojim delom pomembno pripomorejo k napredku krajevne skupnosti. Letos so jih podelili osem.

Med mlajšimi krajani oz. krajankami so leto priznanje prejele tri mlade nogometašice, članice NK Trebnje – Lara Lobe, Tamara Pate in Ana Hostnik za njihov dosedanji prispevek v nogometu in prepoznavnost mesta Trebnje. Vse tri so namreč tudi članice nogometne reprezentance Slovenije za dekleta U-15.

V kategorij starejših krajanov in skupin so tokrat podelili pet priznanj. Prejeli so jih Stanko Avguštinčič, poveljnik PGD Vrhtrebnje, ki je med drugim tudi zaslužen za pobudo po odkupu zemljišča pri gasilnem domu, kjer nastaja večnamenski prostor, ki ga bodo s pridom koristili krajani, zlasti pa mladina. Priznanje je prejelo tudi Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Vrhtrebnje, ki letos praznuje 90-letnico delovanja.

Priznanje je ob 50-letnici delovanja je prejel Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje, prevzela pa ga je Patricija Pavlič, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje, pod katerega okriljem deluje tudi trebanjska galerija, ki hrani dela, nastala v petih desetletjih neprekinjenega delovanja omenjenega tabora.

Med letošnje prejemnike priznanj se je vpisala tudi Martina Plazar, ki je s svojim dolgoletnim strokovnim povezovalnim, predanim in aktivnim delom na področju socialnega varstva v okviru Centar za socialno delo Trebnje prispevala k razvoju in napredku v kraju in širše.

Priznanje pa so podelili še trebanjskemu rokometašu Mihi Zarabcu, aktualnemu športniku leta občin Trebnje in Mirna, ki je bil v letih 2015 in 2016 izbran tudi za najboljšega igralca slovenske lige, v dresu Celja Pivovarne Laško je osvojil že tri zaporedne naslove državnih prvakov in pokalnih zmagovalcev, kot član slovenske reprezentance se je lani udeležil olimpijskih iger, letos pa je z reprezentanco osvojil bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu.

Na včerajšnji svečanosti sta zbrane nagovorila trebanjski podžupan Jože Korbar in predsednik Krajevne skupnosti Trebnje Dejan Smuk, ki se je ozrl na prehojeno pot in predstavil nadaljnje načrte krajevne skupnosti. Svečano akademijo, ki jo je povezoval Marko Šalehar, je s kulturnim programom obogatila Glasbena šola Trebnje.

J. S.

