Znova napeti odnosi med Krškim in Ljubljano; Tudi Novo mesto nezadovoljno z državo

21.6.2017 | 18:10

BOMO NUKLEARKO ČEZ TRI LETA KAR USTAVILI?

Spreminjanje zakona o skladu za razgradnjo Neka v Krškem je sprožilo alarm. Vlada je napovedala odprtje vprašanja o primernosti višine jedrskih nadomestil. Odnosi med nuklearno elektrarno in občino Krško na eni in državo na drugi strani so tako spet napeti. O tem in o tudi o dejstvu, da v letu pred predvidenim začetkom gradnje odlagališča za radioaktivne odpadke še vedno ni jasno, ali ga bodo v Vrbini zgradili za odpadke iz Slovenije in Hrvaške ali le iz ene države, podrobneje pišemo v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

HLADEN TUŠ Z MINISTRSTVA ZA KULTURO

Narodni dom bo, kot kaže, še dolgo čakal na prepotrebno prenovo, za kar (tokrat) ne gre kriviti Avtonomne kulturne cone Sokolc. Novomeško občino so namreč zavrnili na razpisu kulturnega ministrstva, naslednjega pa lahko pričakujemo šele konec prihodnjega leta. Občina se bo sicer zaradi tega pritožila, na ministrstvu za kulturo pa so za Dolenjski list podrobno pojasnili, zakaj novomeška občina na razpisu ni bila uspešna.

KOT DA NI BILO NIČ, BILA PA JE KATASTROFA!

Medtem ko je bilo drugod neurje z močnim dežjem, je v Kočevski Reki pretekli petek padala tudi kot oreh debela toča. Obe tamkajšnji kmetiji sta ostali brez celotnega pridelka. Zaprositi bodo morali za pomoč, eno od kmetij pa smo obiskali tudi mi.

S TOMŠETOVO POMOČJO KAR DVE LETI TERAPIJ

Želja vsakega bodočega starša je, da bi imel zdrave otroke. Nič drugače pred devetimi leti nista razmišljala Nataša in Jernej Rostohar s Ponikev pri Veliki Dolini v brežiški občini. Ko je napočil čas, da se rodi njun prvi otrok, sta odhitela v brežiško bolnišnico, kjer pa se je zapletlo. Zgodbo družine preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

