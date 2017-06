Predstavitev čebel sošolcem

21.6.2017 | 11:20

Loka pri Zidanem mostu - Priprave

Erik: Dedi se je pred letom dni izobraževal za delo s čebelami. Ko sem za to izvedel jaz, sem se odločil, da bom tudi skrbel za čebele. Dobil sem čebelarsko obleko. Tako sva začela čebelariti oba – jaz in dedi. Kmalu je za to izvedela gospa učiteljica Karmen in me prosila, da bi o tem nekaj povedal tudi svojim sošolcem. Tako kot vedno, se je zraven vmešala še sestra Ela.

Ela: Predlagala sem mu, da bi to naredila skupaj in sicer s pomočjo računalnika. Že od lanskega leta sva se trudila, letos pa sem se jaz resno zavzela in začela delti na polno. Mamici sem naročila, naj mi prinese knjige iz knjižnice, pomagala pa sem si tudi z učbenikom in internetom. V mesecu maju sva skoraj vsak dan iskala in pisala o čebelah. Delala sva tudi po tri ure na dan, redko kdaj se je zgodilo, da sva imela malo prosto. Z dedijem sva se dogovorila, da nama posodi vse pripomočke. Predstavitev sva imela v četrtek, 1. junija. Vse nama je šlo gladko in po načrtu, vsekakor pa sva ob tem tudi uživala! Na koncu smo vsi skupaj naredili še medene kroglice in se posladkali.

Sedaj pa še kratek povzetek o pomenu čebel: čebelo sestavljajo trije deli: glava, oprsje in zadek. Delimo jih po nalogah, ki jih opravljajo – stražarke, delavke, panjske, pašne. Njihov današnji dom je panj, nekoč pa so imele votline, skalne previse … V panj dajemo satnice, ki jih čebele dograjujejo in vanj tlačijo cvetni prah, medičino in mano. Družino sestavljajo: matica, troti in čebele delavke. Matica je glavna, ena in edina v družini, ki se opraši, da poteka razvoj. Čebelarji jo označujejo, da vedo koliko je stara in jo lažje najdejo. Trot je povsem drugačen kot matica. Je najdebelejši, nič ne dela (je len), razen, da opraši matico. Ker je matica samo ena, čebele pogosto rojijo, kar pomeni – preden se izleže nova matica, stara matica z nekaj čebelami odleti iz panja. Skupaj se v kepi združijo na vejo, deblo, … Potrebno je čim prej poklicati čebelarja, saj lahko samo on to reši.

Čebele se zelo hitro razmnožujejo. Matica na dan izleže 2500 jajčec iz katerih se razvijejo ličinke, nato bube in čez nekaj dni se pridružijo nove čebelice. Čebela ima tudi želo, katero vsebuje veliko pomembnih snovi in pri piku snovi izloči in umre. Ne umrejo pa samo zaradi tega. Imajo tudi svoje sovražnike in škodljivce kot so: varoja, miši, mravlje, medvedi, čebelji volkci, … Najhujši bolezni pa sta varoza in huda gniloba. Ukrepati je potrebno zelo hitro in učinkovito, da rešijo družino.

Med je narejen iz cvetnega prahu, medičine, mane. Poznamo cvetlični, kostanjev, akacijev hojin... med. Vsaka vrsta ima drugačno teksturo. Je zelo dober in zdrav.

Čebela

Čebela miga sem in tja,

na tvojem nosku lep pristanek ima.

V panju za matico skrbi,

na travnikih nabira vse možne stvari.

Zaradi nje zdaj mi lahko živimo,

zdravi smo kot ribice,

a če na cedilu jih pustimo,

čebelce umrle bodo.

Sovražniki, škodljivci,

stran zdaj z njimi!

Čebelarja zdaj pokličimo,

družino zdaj vso rešimo!

Zdaj nas že v kozarcih

med lepo pričaka,

v panj lepo stecimo

čebelam se zahvalimo!

Emanuela Kleindienst

Emanuela in Erik Kleindienst, 5. r. , 3. r., POŠ Loka pri Zidanem Mostu