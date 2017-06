Podeželje očitno ni na odstrelu

21.6.2017 | 14:00

Na prenovljeni lokalni cesti Poklek–Podvrh so na osrednji prireditvi ob prazniku krajevne skupnosti Blanca na Pokleku prerezali trak (z leve) sevniški župan Srečko Ocvirk, Dejan Kovač, Gašper Gorišek, ta je prinesel škarje, in predsednik KS Blanca Marjan Ločičnik. (Foto: M. L.)

Poklek nad Blanco - Ob prazniku krajevne skupnosti Blanca, ki ga zaznamujejo 10. junija, se je zvrstilo več dogodkov. Tako so pred dnevi za promet uradno odprli obnovljeni odsek lokalne ceste Blanca–Čanje in del javne poti na Čanju. Nekoliko pozneje so pripravili v gasilskem domu na Pokleku osrednjo praznično prireditev, katere uradni del so zaključili z odprtjem prenovljene lokalne ceste Poklek–Podvrh.

Na proslavi so podelili priznanja krajevne skupnosti. Tako so javno pohvalo krajevne skupnosti prejeli Milan Kozole, Matjaž Njeguš in Valerija Mirt, plaketo krajevne pa skupnosti je dobila Milka Slemenšek.

Zbrane na proslavi sta nagovorila predsednik sveta krajevne skupnosti Marjan Ločičnik in sevniški župan Srečko Ocvirk. V kulturnem programu na prireditvi, ki sta jo povezovala Tanja Žibert in Domen Mirt, so nastopili Godba Blanški vinogradniki, Ljudski pevci Blanca, učenci snovne šole Blanca in Kulturno-umetniško društvo Poklek. Po uradnem delu prireditve so se udeleženci prazničnega dogodka zadržali na pogostitvi na prireditvenem prostoru pri Gasilskem domu na Pokleku.

Kaj so v krajevni skupnosti Blanca pridobili ob prazniku? Ali bodo na sevniškem območju odpisali podeželje? Za odgovor na ti in podobna vprašanja lahko pogledate v jutrišnji tiskani Dolenjski list, kjer več poročamo o blanškem prazničnem dogajanju

