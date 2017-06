Tehniški dan malo drugače

21.6.2017 | 11:35

Loka pri Zidanem mostu - Učenci 3. razreda POŠ Loka so, 7. junija, odšli na centralno šolo v Sevnico, kjer so imeli tehniški dan. Nekateri so zapisali svoje vtise.

7. junija smo učenci 3. razreda z učiteljico Marjeto odšli z avtobusom v Sevnico. Tam smo v tehnični učilnici pod vodstvom učitelja Janeza Virtiča naredili lesen zabojček in podstavek za prtičke. Najprej nam je učitelj povedal pravila obnašanja in nam pokazal stroje in orodja. Nadeli smo si predpasnike, očala in se lotili izdelave lesenih podstavkov za prtičke. Sami smo žagali paličice, v leseni podstavek smo zavrtali luknje in paličice prilepili vanje. Nato smo žagali deščice, jih obrusili in z njimi sestavili zabojček. Učitelj je vsem pregledal narejen izdelek in ga ocenil. Jaz sem dobila odlično oceno.

V Sevnici mi je bilo zelo všeč, saj smo lahko delali na velikih strojih. Nato smo se z vlakom odpeljali nazaj v Loko.

Hana Trebše

V sredo smo odšli v Sevnico. Imeli smo tremo. Učitelj Janez Virtič nam je predstavil učilnico za tehniko. Pokazal nam je stroje in prebrali smo pravila. Pokazal nam je še, kako narediti izdelka. Začeli smo z delom. Oblekli smo predpasnike. Kasneje smo začeli žagati in vrtati luknje. Z brusnim papirjem smo začeli brusiti les. Šli smo na malico. Ko smo pojedli, smo nadaljevali z delom. Začeli smo lepiti. Paziti smo morali, da smo bili natančni. Učitelj je ocenil izdelke. Šli smo na železniško postajo in si kupili karte. Vrnili smo se nazaj v šolo. Delali smo še matematične naloge. Bilo je odlično.

Erik Kleindienst

Zjutraj smo se s šolskim avtobusom odpeljali v Sevnico. Šli smo na tehniški dan. Na centralni šoli nas je pričakal gospod učitelj Janez Virtič. Predstavil nam je navodila za izdelavo dveh izdelkov. Najprej smo naredili stojalo za papirnate servete. Palčke smo razrezali na žagi. Luknje za palčke smo naredili s šablono in jih zvrtali na vnaprej pripravljeno ploščo. Nato smo se lotili izdelave zaboja. Dobili smo ploščo za dno in letvice, ki smo jih morali razžagati na dogovorjeno dolžino. Letvice smo brusili, nato pa postavljali in lepili skupaj na ploščo. Na koncu je učitelj naše izdelke ocenil. Dobila sem 4. V Loko smo se vrnili z vlakom, kjer smo nadaljevali s poukom matematike. Preživela sem zanimiv dan.

Lia Dragar

