Pred upniki skrila več kot 128.000 evrov

21.6.2017 | 12:05

Novomeški kriminalisti so na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zoper 43-letnega in 55-letnega osumljenca in gospodarsko družbo z območja Novega mesta, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja oškodovanje upnikov po 227. členu Kazenskega zakonika -1.

Med preiskavo so ugotovili, da sta osumljenca v letih 2011 in 2012, na podlagi posojilnih pogodb preusmerila denarna sredstva družbe, ki je imela blokiran transakcijski račun, kot vračila posojila na transakcijski račun druge družbe v višini preko 128.000 evrov.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo neto plač delavcem, ki so bili zaposleni v družbi, ki je bila tudi davčna dolžnica.

S preusmeritvijo sredstev sta osumljenca onemogočila poravnavo obveznosti do države, drugih upnikov v izvršilnih postopkih in upnikov v stečajnem postopku, ki so imeli za več kot 550.000 evrov prijavljenih terjatev v stečajnem postopku.

43-letni moški je utemeljeno osumljen še več kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev, saj od marca 2012 do februarja 2013 zavestno ni ravnal po predpisih o plačilu predpisanih prispevkov in davkov iz naslova izplačanih plač delavcem.

Izvedena je bila finančna preiskava in Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novem mestu podana pobuda za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi.

Zasegli avtomobil

Med kontrolo prometa v okolici Otočca so policisti včeraj dopoldne ustavili voznika pola in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 49-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nezakonito čez mejo

Brežiški policisti so včeraj nekaj po 14. uri med opravljanjem nalog varovanja državne meje v bližini mejnega prehoda Obrežje izsledili in prijeli štiri državljane Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenem postopku so tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

S. G.