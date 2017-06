To je bil en sam kulturni užitek

21.6.2017 | 12:05

Novo mesto - Na OŠ Center Novo mesto so v skladu z lepo tradicijo ob zaključku šolskega leta 14. junija pripravili šolsko zaključno prireditev z naslovom Ujemi svoje sanje. Letos je številne obiskovalce - mnogi med njimi so si enourno prireditev morali ogledati kar stoje, tako polna je bila dvorana - sprejela likovno zelo domiselna scena, za katero sta poskrbela Valter Rabič in Iztok Špehar. To jima je uspelo z malo materiala, a z veliko mero občutljive likovne ustvarjalnosti. Beli klopi in bela debla, ki s svojimi vejami kipijo k višku, so tudi prispodoba neskončnega življenja.

Tudi zaradi scene se je športna dvorana Marof za eno uro spremenila v pravcati z bogato vsebino napolnjen profesionalen gledališki oder, na katerem je bilo vse, kar smo videli, porojeno v srčnem ognju oziroma zanosu osnovnošolcev. Skozi številne točke je namreč bogato dejavnost OŠ Center, ki jo vodi ravnateljica Marta Pavlin, predstavilo več kot tristo nastopajočih. Malo katera prireditev na tej izvedbeni amaterski ravni zmore toliko energije, znanja in samozavesti nastopajočih preliti le v šestdeset minut enega samega kulturnega užitka, nad katerim je bilo kot na nebu v ozadju scene izpisanih nekaj danes pozabljenih vrednot, kot so solidarnost, iskrenost, poštenje, ljubezen.

Režijsko palico je imela tokrat v rokah vodja prireditve Manca Pezelj Berger, ki je v izhodišču prireditve pripravila štiri ključne točke človekovega življenja: osnovnošolsko mladost, dijaška oziroma študentska leta, ki se prevesijo v družinsko življenje in končno jesen življenja. Avtorica prireditve za rdečo nit postavi ljubek osnovnošolski par in ga spremlja skozi njuno rast oziroma omenjena obdobja. Duhoviti dialogi so bili obenem domiselno nadomestilo za napovedovalca naslednjih točk. Mladi igralci so se na zaključno prireditev pripravili odlično, saj so jo izpeljali brezhibno, kar je ob koncu tega kulturnega dogodka pripeljalo do tega, da je večji del gledalcev zaključek prireditve pozdravilo na nogah in z dolgotrajnim aplavzom.

Vsekakor gredo zasluge za lep kulturni dogodek, ki si ga bodo bolj kot nastopajoči zapomnili starejši, najprej avtorici, nato petčlanskemu organizacijskemu odboru, ki je utiril zaključno osnovnošolsko prireditev, dobri lučni izvedbi in ozvočenju, za katerega je poskrbel Festival Novo mesto, računalniški podpori Srečka Skubeta in navsezadnje nemiru duha na OŠ Center, temu gonilcu vsega dobrega. Le ta je ob koncu prireditve izzvenel v preroško napoved, da bodo vsi, ki smo se zbrali na letošnji zaključni prireditvi OŠ Center, zanesljivo ujeli svoje sanje. Da, prireditev je bila res en sam kulturni užitek!

Avtor: Z. J., Foto: Foto krožek OŠ Center

