Gabrska osnovna šola z Rastočo deklico

21.6.2017 | 18:15

Gabrski otroci so razmišljali o vrednotah.

V gabrski osnovni šoli so začeli projekt Rastoče deklice. (Foto: J. S.)

Ravnatelj osnovne šole Veliki Gaber Gregor Udovč

Veliki Gaber - V Velikem Gabru, kjer so pred dobrimi petimi leti obrnili prvi list Rastoče knjige, se je temu vseslovenskemu projektu kot samostojna enota pridružila še osnovna šola. Rastoča deklica, kot so projekt poimenovali, bo od zdaj naprej rasla in se bogatila z novimi imeni, podstavek na katerem sedi, bodo namreč vsako leto oplemenitili z novim verzom.

»Vsak otrok je željan znanja in igra je pot učenja. To kar počneš, delaj z odliko,« je prva misel, ki jo je v projektu Rastoče deklice za začetek prispeval ravnatelj tukajšnje osnovne šole Gregor Udovč. »Rastoča deklica je namenjena otrokom, ki sedaj obiskujejo šolo in jo bodo obiskovali v prihodnje. Zato bomo od danes naprej gledali v prihodnost in učenci, ki bodo uspešni in bodo postali naši Rastočniki, bodo v produkt učenem v prihodnje,« o namenu projekta, s katerim želijo učence popeljati k odličnosti, še pravi ravnatelj.

Za začetek so tukajšnji učenci in učenke, gabrsko osnovno šolo jih obiskuje 210, razmišljali o vrednotah. »Vrednote, o katerih so razmišljali, so zelo različne od razreda do razreda in od starosti. Mnogi cenijo delo kot vrednoto, pa tudi prijateljstvo in ljubezen,« še pravi Udovč. Naslednji korak Rastoče deklice bodo sicer osnovali čez poletje, vsekakor pa se bo šola intenzivno vključila v krajevni utrip, saj si želijo prispevati k razvoju Praznika korenja in drugih projektov.

Rastočo deklico so slovesno odprli včeraj, zbrane je kot slavnostni govornik nagovoril predsednik društva Rastoča knjiga Slovenije Boštjan Žekš. »Za vse nas je pomembno, da cenimo knjigo in znanje, da se izpopolnjujemo, da dobro mislimo eden o drugem,« je dejal o tem vseslovenskem projektu in dodal, da je Veliki Gaber eden redkih krajev, ki jih je obiskal v zadnjem obdobju, ki bo imel dve Rastoči knjigi.

J. S.

Galerija