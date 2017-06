FOTO: Olovec in Kovač umora Cekute nista priznala

21.6.2017 | 14:30

Martin Kovač

Aleš Olovec

Tožilka Mateja Roguljič

Krško - Na krškem okrožnem sodišču je bil danes predobravnalni narok za 20-letnega Aleša Olovca in 29-letnega Martina Kovača, ki sta obtožena, da sta 13. februarja letos tako hudo pretepala prijatelja Andreja Cekuto, da je le-ta umrl v UKC Ljubljana. Omenjena sta izživljanje snemala in ga predvajala na treh profilih Olovca.

Okrožna državna tožilka Mateja Roguljič jima očita dve kaznivi dejanji - umor in nedovoljeno slikovno snemanje. Kakšno kazen predlaga v primeru priznanja krivde, sploh ni povedala, verjetno je računala na to, kar se je zgodilo, namreč, da obtoženca krivde ne bosta priznala.

Olovec, ki se je ves čas skrival pod kapuco, je najprej rekel, da pred novinarji ne bo ničesar povedal, ko ga je sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek v drugo pozvala, naj se izjasni o krivdi, pa je dejal: "Ne, ne priznam!"

Enako je rekel tudi Kovač, ki je bil mnogo bolj miren in se tudi ni skrival.

Danes sta na narok prišla malo z zamudo, saj je bila na cesti med Celjem, kjer sta v priporu, in Krškim gneča. Pred sodiščem ju je pričakala množica novinarjev, fotografov in snemalcev, ki jima verjetno res niso bili po godu.

Po koncu naroka je okrožna državna tožilka Roguljičeva pojasnila, zakaj je kaznivo dejanje prekvalificirala iz posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom (zagrožena kazen do 15 let zapora) v umor (od 15 do 30 let zapora):

"V preiskavi so bili pridobljeni dokazi, na osnovi katerih sem ocenila, da jima je utemeljeno očitati hujše kaznivo dejanje."

Kakšni so ti dokazi, se bo pokazalo med sojenjem, ki se bo začelo prihodnji mesec. Sodnica je za obravnave že rezervirala tri dni: 17., 19. in 24. julij.

Odvetnika obtoženih, Dušan Dornik in Dušan Medved, po naroku nista dajala izjav, je pa Kovačev odvetnik Medved že v sodni dvorani predlagal nove izvedence, pa tudi preiskavo vseh treh facebook profilov Olovca, saj naj bi kritičnega dne in že dan prej objavljali posnetke pretepov med Olovcem in pokojnim Cekuto. In to na željo Cekute.

Foto in tekst: Janja Ambrožič

Galerija















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj Oceni krčan Najlepše,da jih izpustite iz pripora,če nista kriva,a dokazi so facebooku je dovolj kaj več je še treba. 2h nazaj Oceni občan občine Šentjernej za oba kamen tolčt na 35 st. C brez vode - če bosta bosta preživela v 30 letih vsaka čast 1h nazaj Oceni sven Verjetno je to kakšna pravna fora ampak brihtna pa res nista. Posnela sta sama sebe kako ubijeta človeka in zdaj tega ne priznata. Mislim da niti ne rabita ker obstaja kar "lep" dokaz njunega sprevrženega dejanja. Če je kaj pravičnosti v sodnem sistemu potem ju lep čas ne bo na soncu. Preglej samo prijavljene komentatorje