Huda ura med Krškim in Brežicami: Veter razkrival strehe, voda v kleteh, podrti drogovi

21.6.2017 | 18:20

Ilustrativna fotografija

Malo pred 17. uro se je v Posavju, nad kraji med Krškim in Brežicami, razbesnelo silovito neurje.

V Artičah in Arnovem selu, občina Brežice, posredujejo gasilci PGD Spodnja Pohanca, ki črpajo meteorno vodo.

Na cesti od Pohance proti Brežicam je veter polomil nekaj vej, ki so ovirale promet. Posredoval je dežurni pri CGP Brežice.

V naselju Zdole, občina Krško, pa je razkrilo streho vrtca. Posredujejo gasilci PGE Krško.

Tudi v Gabrju, občina Brežice, je močan veter razkril streho. Posredujejo gasilci PGD Gabrje.

Močno neurje z vetrom je podrlo tudi več električnih drogov v naseljih Arnovo selo, Šentlenart in Zdole v občini Brežice. Posredovali so dežurni delavci Elektra Celje.

Težave tudi na Trebanjskem

V Šentlovrencu je meteorna voda zalila prostore župnišča, v naselju Lukovek pa je v stanovanjsko hišo udarila strela.

Zapeljal s ceste

Ob 13.15 je na cesti Metlika–Drašiči pri odcepu za naselje Slamna vas, občina Metlika, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

B. B.