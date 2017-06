Od kmečkih iger do semanjega dne, šarkeljade, operete Netopir itd.

Škocjan - O pestrem dogajanju v okviru občinskega praznika Občine Škocjan, imenovano Knobleharjevo, so na včerajšnji novinarski konferenci spregovorili župan Jože Kapler, Mateja Robek Zaletelj iz občinske uprave, predsednik TD Škocjan na Dolenjskem Robert Janežič in Zala Štamcar iz Krajevne knjižnice Škocjan.

»Pripravili smo pester program z že ustaljenimi dogodki ter dodali tudi kaj novega. Res dogajanje poteka kar tri tedne - od 16. junija do 6. julija - a naša društva rada sodelujejo in imajo svoje prireditve, občina pa jih tudi podpira. Obisk je vedno dober,« je povedala Robek Zaleteljeva in podrobno predstavila dogodke letošnjega Knobleharjevega.

Omenimo le nekaj pomembnejših (o vseh ostalih se lahko informirate v priponki oz. v vsakodnevnem napovedniku dogodkov).

V soboto, 24. junija, TD pripravlja za gasilskim domom v Škocjanu kmečke igre. Kot je dejal Robert Janežič, najprej za otroke in nato še za odrasle. Pričakujejo vsaj deset ekip, že znanim igram bodo dodali tudi nove. Dogajanje bodo popestrili: govedorejsko društvo z razstavo kmečke mehanizacije, konjerejsko bo poskrbelo za vožnje s konjsko vprego po Škocjanu, prikazali bodo podkovanje konja, oglarska sekcija TD bo predstavila delo oglarjev in prodajala letošnje oglje, društvo podeželskih žena bo poskrbelo za pecivo …

Boste spekli svoj šarkelj?

Na dan državnosti 25. junija se bo osrednje dogajanje preselilo na Bučko, kjer bo od 9. ure dalje pred kulturnim domom potekal semanji dan s sejmom in rokodelsko tržnico, prikazom sejmarjenja na star način itd. Društvo podeželskih žensk Bučka tudi letos pripravlja šarkeljado, tokrat že 13. po vrsti, ki je že sedmo letu državno tekmovanje. V kulturnem domu bodo na ogled šarklji, sodelujočim bodo podelili tudi priznanja. Na ogled bo tudi likovna razstava. Za zabavo bo skrbel ansambel Lenarti.

Letos bo v Škocjanu na ogled opereta Netopir.

Opereta Netopir

Občina Škocjan v okviru Knobleharjevega tudi letos - že 6. leto zapored - v sodelovanju z Zdravkom Pergerjem in njegovim zavodom Figaro vabi na ogled opere, letos Straussove operete Netopir. Tokrat bo potekala na prireditvenem prostoru pod šotorom. Karte po deset evrov (z vstopnico se dobi tudi žar porcija po predstavi) so na voljo na občini, možno jih je kupiti tudi pred dogodkom.

Med dogodki Knobleharjevega ne bodo manjkale tradicionalne prireditve, kot so Škocjan poje in igra, ko se predstavijo glasbene skupine občine, Škocjanska cvičkarija v organizaciji vinogradnikov, srečanje starejših občanov pa Knobleharjeva akademija, na kateri bo slavnostni govornik prof. emer. dr. Janez Juhant, ter za konec slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili letošnja občinska priznanja in nagrado.

Župan bo rezal trak …

Kot je dejal župan Jože Kapler, letos ne gre niti brez nekaj pridobitev - včeraj so slovesno odprli nove prostore Vrtca Radovednež, prihodnji ponedeljek bodo po maši, ki jo bo ob 17. uri daroval beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar, škocjanski rojak, namenu predali novo mrliško vežico v Gorenjih Dolah, v sredo bodo odprli novo sprehajalno pot v centru Škocjana, prvo julijsko nedeljo bodo nova igrala predali v Zloganjah, sredi julija pa še v Dolenjih Dolah.

In na kresni večer?

Samostojni dogodek pa je že sinoči pripravila tudi Krajevna knjižnica Škocjan, in sicer Kresni večer na Radulji. Kot je povedala Zala Štamcar, so ob 18. uri pravljično druženje začeli v knjižnici, nato pa je potekal lov za zakladom po Škocjanu, ko so otroci na različnih točkah izpolnjevali naloge in dobivali namige za nove, na koncu jih je čakal skrivnostni gost in zaklad ter spuščanje ladjic z lučkami v Raduljo.

Besedilo in foto: L. Markelj

