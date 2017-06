Arbitraža bo olajšala postopek vpisa in prepisa nepremičnin

22.6.2017 | 19:00

Foto: M. B.-J., arhiv DL

Metlika - V občini Metlika na območjih Drage-Sekuliči in v Brezovici pri Metliki od sodbe arbitražnega sodišča, ki bo znana 29. junija, pričakujejo rešitev nepremičninskih težav. Praktično vsako trgovanje s tukajšnjimi zemljišči in drugi nepremičninski postopki so zaradi nerešenih mejnih vprašanj že vrsto let onemogočeni, je metliški župan Darko Zevnik povedal za STA.

Po Zevnikovih besedah imajo lastniki zemljišč na omenjenih območjih zaradi močno zapletenih hrvaških postopkov probleme predvsem z vpisom v zemljiško knjigo, kar več desetletij onemogoča nepremičninske vpise in prepise.

Gre za edino težavo, ki jo povzroča nerešeno mejno vprašanje, sicer pa po odločitvi arbitražnega sodišča glede poteka meje na navedenih območjih ne pričakujejo kakih težav ali napetosti. Tukajšnji ljudje so vedno živeli v prijateljstvu in sožitju, vse drugo pa je stvar države in njenih ustanov, je še poudaril Zevnik.

Komu Sekuliči?

Na območju Drage-Sekuliči gre za 335 hektarov veliko katastrsko občino Sekuliči, ki leži na jugozahodnih obronkih Gorjancev. Severni del je gozdnat, na jugu pa so vas Drage in nekaj obdelovalnih površin. Hrvaška trdi, da je to območje njeno, saj da je bilo zgodovinsko del hrvaške katastrske občine.

Slovenija temu oporeka, ker da območje Drage zgodovinsko sodi na slovensko stran, v petdesetih letih prejšnjega stoletja pa so po dogovoru iz leta 1947 zanj začel voditi kataster v Črnomlju pod samostojno slovensko katastrsko občino Sekuliči-del. Ker dogovora o ločitvi območja od prvotne katastrske občine, ki bi moral vključevati tudi razdelitev zemljiške knjige, hrvaška stran ni v celoti izvedla, pa zemljiško knjigo za omenjeno območje še vedno vodijo v hrvaškem Ozlju.

V Brezovici pri Metliki je spornih le nekaj hektarov. Tamkajšnji kataster je dobesedno razdrobljen, za del območja pa vodijo dvojno evidenco ali pa te sploh ni. Katastrska meja je sporna in hkrati povsem neživljenjska, saj denimo povezovalna cesta v nekaj sto metrih večkrat prečka mejo zemljiškega katastra.

Arbitražno sodišče v Haagu bo sodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško javno objavilo 29. junija, skladno z arbitražnim sporazumom pa bo določilo potek meje med državama na kopnem in morju, stik Slovenije z odprtim morjem in režim uporabe ustreznih morskih območij.

S.G.