Voda, veter in strele - mnogo dela za gasilce

22.6.2017 | 06:50

Simbolna slika (Foto: A. K., arhiv DL)

O posledicah včerajšnjega silovitega neurja in močnega vetra smo poročali že včeraj popoldne, dežurne službe davi dodajajo še nekaj podrobnosti in novih informacij o popoldanskih posredovanjih gasilcev ter delavcev komunalnih in elektro podjetij:

POSAVJE

Ob 16.53 je v naseljih Artiče in Arnovo selo, občina Brežice, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskih hiš in del ceste. Gasilci PGD Spodnja Pohanca so prečrpali vodo in oprali cestišče.

Ob 17.21 je na Zdolah, občina Krško, močan veter razkril del strehe na vrtcu. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so s pomočjo avtolestve pokrili približno deset kvadratnih metrov strehe.

Ob 17.32 je Gabrju pri Dobovi, občina Brežice, močan veter odkril streho na stanovanjski hiši. Gasilci PGD Gabrje so odstranili preostalo poškodovano kovinsko kritino in ostrešje pokrili s folijo.

Ob 18.39 je v naseljih Artiče in Dolenja vas pri Artičah, občina Brežice, močan veter razkril strehe na stanovanjskih objektih. Posredovali so gasilci PGD Brežice in PGD Globoko, ki so s folijo in strešniki pokrili razkrite strehe.

Ob 16.45 je močno neurje z vetrom podrlo več električnih drogov v naseljih Arnovo selo, Šentlenart in Zdole. Do 20.45 je bila prekinjena dobava električne energije na transformatorskih postajah Arnovo selo, Ključice, Čela, Mrzlak 1 in Mrzlak 2. Posredovali so dežurni delavci Elektra Celje ki so odpravili okvare.

DOLENJSKA

Ob 17.58 je v Šentlovrencu, občina Trebnje, meteorna voda zalila prostore Župnije Šentlovrenc. Gasilci PGD Šentlovrenc so iz prostorov izčrpali vodo, iznesli inventar in ga očistili, očistili meteorne jaške in dvorišče.

Ob 18.13 je v kraju Lukovek, občina Trebnje, prišlo do udara strele v dimnik stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje in Lukovek so s termo kamero pregledali prostore. Do požara ni prišlo.

Ob 18.36 je močan veter na Baragovem trgu v Trebnjem odtrgal reklamni pano, ki je oviral promet. Gasilci PGD Trebnje so pano odstranili.

Ob 19.22 je na cesti Žužemberk-Dobrava, občina Žužemberk, veter podrl dve drevesi. Gasilci PGD Žužemberk so drevesi razžagali in odstranili.

Ob 18.22 so ob stanovanjski hiši v Malem Hudem v občini Ivančna Gorica gasilci PGD Ivančna Gorica razrezali in odstranili podrto drevo.

Ob 20.40 je v Mali vasi, občina Dobrepolje, zaradi udara strele zagorel drog električne napeljave. Požar so pogasili gasilci PGD Zdenska vas. Sanacijo bodo izvedli dežurni delavci Elektra.

Vodo prekuhavajte

Komunala Sevnica obvešča vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povečane motnosti neprimerna za pitje. Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati, skladno z navodili o prekuhavanju vode, katere je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih je potrebno upoštevati. Uporabniki lahko namesto prekuhavanja vode iz vodovodnega sistema uporabljate embalirano vodo iz trgovine. Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica!

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŠKA REBER 1995, na izvodu TKG SEJENICE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD VRTAČA, TP KAL, TP OSKORŠNICA, TP OSOJNIK, TP PODREBER, TP VRTAČA 3 in TP ŠTREKLJEVEC;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Štrekljevec;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD VRTAČA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Ravne Zdole med 8. in 13.30 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Slivje med 8. in 9. uro, Savinek med 9.30 in 10.30 uro, Stari grad Bočje med 11. in 12. uro ter Bočje Gaj in Dol med 12.30 in 13.30 uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Krška vas izvod Krška vas med 8. in 12. uro ter Vrtnarija Čatež med 12. in 14. uro.

M. K.