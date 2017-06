Z otvoritvami razstav se je začelo 54. Jurjevanje v Beli krajini

22.6.2017 | 10:15

Črnomelj - Včeraj se je v Črnomlju začelo 54. Jurjevanje v Beli krajini. Že po tradiciji je prvi dan namenjen otvoritvam razstav in umetnosti in tako je bilo tudi tokrat.

V stari lekarni so odprli razstavo izdelkov iz naravnih in recikliranih materialov, ki so jih ustvarili člani Podjetniškega inkubatorja Bele krajine. V Belokranjskem izročilu si lahko ogledate slikarsko razstavo Rezke Arnuš Vrnitev lastovke ter razstavo starih belokranjskih vezenin. V Glasbeni šoli Črnomelj je na ogled prodajna razstava KUD Artoteka V vsak dom slika, na trgu pred Glasbeno šolo pa fotografska razstava Foto kluba Črnomelj z naslovom Črno-belo ter pregledna razstava ob 40-letnici črnomaljske folklorne skupine Zeleni Jurij. V Pastoralnem centru so postavili razstavo V obljubljeno deželo-Slovenke v ZDA, v cerkvi sv. Duha razstavo akademskega slikarja Sandija Červeka iz Murske Sobote z naslovom Slike, v Primožičevi hiši pa razstavo rokodelca Jožeta Agniča z Desinca Ko narava spregovori. Razstave bodo na ogled do konca Jurjevanja.

Otrokom so včeraj ponudili na ogled kinopredstavo Pastirci, v Jurjevanjski dragi pa so zvečer simbolično odprli 54. Jurjevanje. Adlešičke kresnice so zapele kresne pesmi ob kresu, ki so ga z magično predstavo prižgale plesalke plesnega društva Krokar iz Metlike.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija