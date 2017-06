Vroče bo, ne pozabite na hlajenje

22.6.2017 | 09:00

Danes in v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo vroče vreme. (Foto: M. M., arhiv DL)

Danes in v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo vroče vreme s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Republiška Agencija za okolje je zato izdala opozorilo pred velikimi toplotnimi obremenitvami, ki jih je mogoče od danes naprej pričakovati v večjem delu Slovenije. Zvečer so možna neurja z nalivi, točo in sunki vetra.

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana zaradi povečanih toplotnih obremenitev priporočajo zadrževanje v ohlajenih prostorih. Za hlajenje priporočajo tudi tuširanje ali kopeli. Opozarjajo, da je treba piti več vode, in to še preden začutimo žejo. Priporočajo uporabo ohlapnih, lahkih in svetlih oblačil.

V teh dneh tudi ne smemo pa pozabiti na zaščito pred soncem. V času njegove največje moči, to je med 10. in 16. uro, se zaščitimo s sončnimi očali, pokrivalom za glavo ter zaščitno kremo.

Kot ob tem še poroča STA, je v poletni sezoni je mogoče pričakovati povečan promet z zastoji. Na Darsu, agenciji za varnost prometa in policiji zato voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo z veliko mero strpnosti in upoštevajo omejitve hitrosti. Voznike opozarjajo, naj se ob toči ne ustavljajo v predorih in pod nadvozi.

Vremenska napoved za danes in prihodnje dni napoveduje temperature do 35 stopinj Celzija. Danes bo sončno. Popoldne bo nastalo nekaj vročinskih neviht, ki bodo na Primorskem manj verjetne. Čez dan bo ponekod pihal južni do zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija. V petek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, popoldne bodo krajevne vročinske nevihte.

J. S.