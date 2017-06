Prenova Glavnega trga bo dolga in draga

Udeleženci včerajšnjega srečanja krajanov.

Arhitekt doc. dr. Tomaž Slak

Novo mesto - Krajevna skupnost Center Novo mesto je včeraj na Rotovžu pripravila srečanje krajanov. Na srečanju je bila predstavljena prenova novomeškega mestnega jedra in njeni vplivi na življenje krajanov v času prenove.

Gre za projekt velikih razsežnosti, ki ga prebivalci tega dela Novega mesta niso bili deležni že desetletja. Na Krajevni skupnosti Center se prenove zavedajo in jo podpirajo, hkrati pa želijo, da bo prenova čim manj vplivala na kakovost bivanja vseh ljudi. Na krajevni skupnosti dobro vedo, da je pravočasna in vsebinsko bogata informiranost Novomeščanov o celotnem poteku prenove bistvena za uspešen zaključek te tako pomembne naložbe Mestne občine Novo mesto (MO NM). V ta namen so sklicali srečanje krajanov, na katerega so povabili arhitekta doc. dr. Tomaža Slaka, člana projektne delovne skupine za prenovo mestnega jedra Novega mesta, in arheologa Uroša Bavca, ki pa se zaradi neodložljivih obveznosti, srečanja ni mogel udeležiti.

Dr. Tomaž Slak je okoli šestdesetim udeležencem srečanja uvodoma pregledno predstavil štiri stopenjsko strukturirano faznost izvedbe prenove, podrobno pa se je fokusiral na sklop B – 1, ki se pretežno naša na Glavni trg. Naložba prenove mestnega jedra predstavlja jasno vizijo prednostnih nalog vodstva MO NM pri urejanju mesta, saj gre za programsko, vsebinsko, oblikovno in urbano prenovo mestnega središča. Nobenega dvoma ni, da je prenova mestnega jedra tako iz strokovnega, kakor iz tehničnega vidika zelo zahtevna, pred vsem pa draga. Izvajalec oziroma izvajalci vseh del še niso znani, najzahtevnejši poseg pa bo izgradnja infrastrukturnega kolektorja velikosti 2,40m x 3,50m, ki bo zakopan v zemljo po celotnem Glavnem trgu, v katerem bodo potekali energetski, optični in vsi drugi komunalni vodi in podobno…

Še največ vprašanj pri udeležencih je sprožilo področje prometa in parkiranja ter izgradnje parkirnih hiš, še posebej med gradnjo prenove. Po novem bo promet potekal samo enosmerno, in sicer od hotela Krke po mostu do krožišča pri nekdanjem hotelu Kandija, kjer je načrtovana izgradnja največjega novomeškega parkirišča. Predavatelj je podrobno predstavil tudi terminski plan izvajanja arheoloških raziskav, ki bodo praviloma trajala štiri mesece. Med gradnjo po mestu ne bo prometa, zagotovljen pa bo dostop za pešce in interventna vozila. Na vprašanje, koliko bo stala celotna naložba, Slak ni vedel odgovoriti, neke približne ocene pa nakazujejo na znesek okoli šest milijonov evrov. Predavatelj prav tako ni vedel pojasniti način financiranja celotne naložbe in posamezne deleže sofinanciranja s strani MO NM, države, morda evropska kohezijska sredstva itdi. Povedal pa je, da župan Gregor Macedoni pričakuje zaključek vseh del še pred začetkom lokalnih volitev leta 2018, je zapisal Franci Koncilija.

