Brežice, moje mesto - med novostmi tudi poudarjena varnost

22.6.2017 | 18:00

Jure Tomič bo letos v Kuhni na ulci.

Vodja festivala Anja Antončič

Mitja Križanec, programski vodja festivala, je napovedal strožje varnostne ukrepe.

Nuša Derenda je letos povabila tudi Terezo Kesovijo.

Tek s Primožem Kozmusom letos prinaša novost.

Župan Ivan Molan in direktorica ZPZM Brežice Mateja Gerjevič

Brežice - V soboto se bo z Dnevom kruha, vina in salam na Gradu Brežice začel tradicionalni festival Brežice, moje mesto (BMM), ki bo v osmih dneh v mesto ob sotočju Save in Krke pripeljal cel kup koncertov ter drugih kulturnih, športnih in zabavnih prireditev, s katerimi se Brežice že nekaj let uvrščajo v koledar najpomembnejših poletnih festivalov v Sloveniji.

»Vesel sem, da festival raste in da postaja vse bolj prepoznaven v Sloveniji in tudi širše,« je ob predstavitvi festivalskega dogajanja prejšnji teden povedal Ivan Molan, župan občine Brežice, ki bo BMM tokrat podprla s 30.000 evri, ki zagotavljajo, da festivalske vsebine za obiskovalce ostajajo brezplačne. »To želimo ohraniti tudi v prihodnje. Naš cilj je, da pridejo in se poveselijo vsi naši občani in da se festival v smislu promocije domačih gostincev in našega turizma razvija še naprej,« je še poudaril Molan.

Brezplačni avtobusi

Kot je povedala vodja festivala Anja Antončič, bo v središču Brežic pestro cel teden, dogajanje pa bo, kot je že v navadi, vrhunec doživelo naslednji konec tedna s petkovimi in sobotnimi koncerti, v nedeljo pa se bo ob Krki na Griču vse skupaj končalo z vodnimi igrami in akustičnim koncertom lokalnih legend – Zverine banda. »Nadaljujemo projekte, ki smo jih zastavili pred leti in jih vsako leto le še nadgrajujemo. Letošnja novost je brezplačen avtobus, ki bo v petek in soboto pripeljal obiskovalce iz Novega mesta, Ljubljane in nekaterih drugih mest,« je povedala Antončičeva.

Zavarovano prizorišče

Manj prijetna, a po oceni organizatorjev in policije nujna novost bo tudi precej strožji varnostni režim, kot smo ga bili vajeni doslej. Mitja Križanec, programski vodja festivala, pravi, da bodo v petek in soboto, ko skupaj pričakujejo več kot 20.000 obiskovalcev, »zaradi varnostne situacije v celotni Evropi« poostrili nadzor na glavnem koncertnem prizorišču, ki se je lani preselilo na travnik med pošto in vodovodnim stolpom.

»Prevzeti moramo kontrolo nad glavnimi vpadnicami in poskrbeti, da tam ne bo možen udor večjih tovornih vozil, da ne bi komu padlo na pamet ogrožati obiskovalcev na prizorišču. Na dovozne poti bomo tako parkirali težja tovorna vozila, to pa pomeni tudi zoženje dostopa na prizorišče za obiskovalce, kar lahko povzroči, da bodo v trenutkih, ko bo največji prihod na prizorišče, obiskovalci za določen čas zadržani v ozkih grlih. Vnaprej prosim za razumevanje in potrpljenje. Obiskovalci naj se pripravijo tudi na morebiten pregled prtljage, ki jo bodo vnašali na prizorišče. Pregled načeloma ne bo vsesplošen, ampak bolj naključen, vseeno pa obiskovalcem priporočamo, da na prizorišče prihajajo pravočasno, pa tudi, naj s seboj vzamejo čim manj osebne prtljage,« pripoveduje Križanec.

Nuška, Tereza, Siddharta, Prljavo Kazalište, ...

Glavno dogajanje se bo v petek, 30. junija, začelo s koncertom Nuše Derenda, ki je v goste tokrat povabila mlado pevko Ditko in Omarja Naberja, vrhunec njenega koncerta pa bo duet z legendarno Terezo Kesovijo. Sledili bo koncert Siddharte in ob taki močni zasedbi organizatorji pričakujejo, da se bo petkov večer po obiskanosti letos prvič izenačil s sobotnim, na katerem bosta sicer zbrane zabavala Jan Plestenjak in Prljavo Kazalište.

Oba glavna dneva bo v Brežicah kuhala tudi Kuhna na ulci, na kateri se bo letos končno predstavil tudi domači zvezdniški kuharski šef Jure Tomič (Debeluh), še ena novost pa se obeta tudi na sobotnem Teku s Primožem Kozmusom, in sicer štafetni tek trojk za podjetja (3 x 3 km), ki se je po prvih odzivih zelo dobro prijel.

Besedilo in fotografije: Boris Blaić