Glasbeni praznik v Kapelah

22.6.2017 | 13:50

Koncert Kapele (Foto: arhiv Pihalnega orkestra Kapele)

Kapele - Pihalni orkester Kapele pod taktirko Sebastjana Borošaka je z nedavnim koncertom v Kapelah še dodatno povezal različne generacije domačinov - glasbenikov in ljubiteljev glasbe. Ob tem, da je bil koncert mednarodni, saj je na njem gostoval orkester Budafoki Fuvusegylet iz Budimpešte, s katerim kapelska zasedba sodeluje že 18 let, sta namreč nastopili pod mentorstvom Vesne Molan tudi otroški folklorni skupini Kosci in Sončki iz osnovne šole Kapele - podružnice Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova. "Folklorniki so na državnem tekmovanju otroških folklornih skupin prejeli zlato priznanje s pohvalo za inovativnost; vsebina odrske postavitve se je nanašala na začetek igranja kapelske godbe pred 167 leti," je v poročilo s prireditve zapisal predsednik Gasilskega pihalnega orkestra Kapele Ivan Urek.

Madžarske godbenike so med njihovim tridnevnim bivanjem v Kapelah gostitelji popeljali po Posavju in jim tako predstavili Posavski muzej Brežice s starim mestnim jedrom, Šekoranjevo repnico, grad Sevnica in drugo.

»Prireditev je tradicionalna in vsako leto privabi obiskovalce iz celotnega Posavja in še širše, ki so po nastopu obeh godb in domačih folklornikov lahko uživali v odločni izvedeni Avsenikovi glasbi Gala kvinteta,« je o glasbenem dogodku še sporočil Urek.

