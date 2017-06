Na »Višnjegorcu« pijan v nasprotno smer

22.6.2017 | 11:05

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Višnja Gora - OKC PU Ljubljana je bil včeraj, okrog 18.30, obveščen, da voznik osebnega vozila Audi na avtocesti Grosuplje-Višnja Gora vozi v nasprotno smer. Kmalu po prejetem obvestilu so bili policisti obveščeni tudi, da je na začetku Višnjegorskega klanca za smer Novo mesto prišlo do prometne nesreče z materialno škodo, v kateri je udeleženo vozilo, ki je pripeljalo po nasprotnem smernem vozišču, in še eno osebno vozilo.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 29-letni voznik osebnega vozila Audi vozil iz smeri Grosuplja proti Višnji Gori. Iz neznanega vzroka je v klancu vozilo obrnil in zapeljal po prehitevalnem pasu po nasprotni smeri nazaj proti Grosuplju. Približno 500 metrov od priključka Grosuplje je trčil oz. oplazil vozilo VW Golf, s katerim je pravilno pripeljal 30-letni voznik. Po trčenju je z vozilom ustavil.

V postopku so policisti ugotovili, da je voznik Audija vozil pod vplivom alkohola (preizkus alkoholiziranosti je pokazal nad zakonsko dovoljeno mejo prisotnosti alkohola), odredili so mu tudi strokovni pregled, prav tako so kršitelja v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa pridržali.

V nesreči je sicer nastala materialna škoda, po podatkih policije ni bil nihče poškodovan. Policisti v zvezi z nesrečo nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi podanih sumov kaznivega dejanja nevarne vožnje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

J. S.